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Ryandi Zahdomo
Rabu, 1 Juli 2026 | 05.08 WIB

Bansos PKH Mendadak Cair ke Rekening KPM Baru, Ternyata Ini Penyebab Datanya Berubah

Ilustrasi bansos PKH dan BPNT. (pixabay/iqbalstock) - Image

Ilustrasi bansos PKH dan BPNT. (pixabay/iqbalstock)

JawaPos.com - Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, dikejutkan dengan saldo masuk Rp 1.250.000 di rekening KKS Bank Mandiri mereka pada Senin (29/6/2026). Dana tersebut adalah pencairan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) hasil validasi data terbaru.

Menariknya, penerima manfaat ini sebelumnya tercatat sebagai KPM BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) murni. Namun, berkat pembaruan data kementerian terkait, status mereka naik menjadi penerima PKH.

Mengapa Status Kepesertaan BPNT Bisa Berubah Menjadi PKH?

Peralihan status ini terjadi karena sistem validasi data berjalan secara dinamis. Warga yang sebelumnya menerima bantuan sembako (BPNT) kini dapat dana tunai PKH jika keluarga memenuhi syarat kelayakan.

Melansir kanal YouTube Arfan Saputra Channel, pergeseran status ini murni berdasarkan kondisi riil keluarga penerima manfaat di lapangan.

“Bantuan ini diterima oleh KPM yang sebelumnya berstatus sebagai KPM BPNT murni, namun karena memiliki komponen PKH seperti anak sekolah atau balita, mereka kini tervalidasi menjadi KPM PKH,” ungkap narator dalam video tersebut, Selasa (30/6).

Rincian Nominal Bansos PKH Rp1.250.000 yang Cair

Saldo Rp1.250.000 yang masuk ke kartu KKS Mandiri adalah angka akumulasi. Pemerintah menyalurkan nominal bansos berdasarkan jenis dan jumlah komponen PKH keluarga.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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