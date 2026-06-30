Luhut Sebut Peran Polri Jaga Keamanan Ciptakan Iklim Ekonomi yang Kondusif

JawaPos.com - Keberadaan Polri di Tanah Air sangatlah penting. Sebagai lembaga pengayom dan menjaga keamanan di tengah masyarakat, instusi yang kini dipimpin Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu semakin mendapat perhatian dari publik.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan pun demikian. Menurut Luhut, delapan dekade pengabdian Polri merupakan perjalanan yang panjang. 80 tahun merupakan usia yang matang dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan serta pengayoman kepada masyarakat.

"Dengan berbagai tantangan sesuai dengan perkembangan zaman, Polri terus bertransformasi dengan dinamikanya. Yang perlu diapresiasi, Polri dapat memainkan perannya dengan sangat baik. Kepercayaan publik terus meningkat, yang menjadi modal penting bagi Polri untuk melangkah lebih jauh," ujar Luhut di Jakarta pada Senin (29/6).

Pencapaian ini, imbuh mantan Menkopolhukam itu, merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Polri yang semakin profesional, modern, dan dekat dengan masyarakat.

"Saya meyakini stabilitas keamanan salah satu fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi. Masuknya investasi tidak lepas dari situ. Terciptanya lapangan kerja juga dan meningkatnya kesejahteraan rakyat," papar Luhut.

Oleh karena itu, peran Polri tidak hanya penting dalam menjaga keamanan. Namun, juga menjadi penting menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi pembangunan nasional.

Dia berharap Polri terus menjaga stabilitas, meningkatkan profesionalisme, semakin adaptif dengan perkembangan teknologi, dan tantangan kejahatan baru.