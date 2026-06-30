Luhut Sebut Peran Polri Jaga Keamanan Ciptakan Iklim Ekonomi yang Kondusif

Anggota polri memberikan bantuan sembako kepada korban banjir, terutama saat terjadi genangan parah. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Keberadaan Polri di Tanah Air sangatlah penting. Sebagai lembaga pengayom dan menjaga keamanan di tengah masyarakat, instusi yang kini dipimpin Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu semakin mendapat perhatian dari publik.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan pun demikian. Menurut Luhut, delapan dekade pengabdian Polri merupakan perjalanan yang panjang. 80 tahun merupakan usia yang matang dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan serta pengayoman kepada masyarakat.
"Dengan berbagai tantangan sesuai dengan perkembangan zaman, Polri terus bertransformasi dengan dinamikanya. Yang perlu diapresiasi, Polri dapat memainkan perannya dengan sangat baik. Kepercayaan publik terus meningkat, yang menjadi modal penting bagi Polri untuk melangkah lebih jauh," ujar Luhut di Jakarta pada Senin (29/6).
Pencapaian ini, imbuh mantan Menkopolhukam itu, merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Polri yang semakin profesional, modern, dan dekat dengan masyarakat.
"Saya meyakini stabilitas keamanan salah satu fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi. Masuknya investasi tidak lepas dari situ. Terciptanya lapangan kerja juga dan meningkatnya kesejahteraan rakyat," papar Luhut.
Oleh karena itu, peran Polri tidak hanya penting dalam menjaga keamanan. Namun, juga menjadi penting menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi pembangunan nasional.
Baca Juga:Bareskrim Polri Tangkap 8 Tersangka Peredaran Etomidate di Sumut, Salah Satunya Seorang Ibu Hamil
Dia berharap Polri terus menjaga stabilitas, meningkatkan profesionalisme, semakin adaptif dengan perkembangan teknologi, dan tantangan kejahatan baru.
"Serta senantiasa hadir dengan pendekatan humanis dan berkeadilan. Kepercayaan masyarakat yang telah dibangun harus terus dijaga dengan berpihak pada kepentingan rakyat," pungkasnya.
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0
Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri
Start P7 di Sirkuit Assen! Veda Ega Pratama Bongkar Penyebab Crash di Practice Moto3 Belanda 2026