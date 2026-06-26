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Dhimas Ginanjar
Jumat, 26 Juni 2026 | 18.42 WIB

Citra Polri Meningkat di Survei, Profesionalitas dan Kepuasan Publik Ikut Naik

Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat meninjau arus mudik di Stasiun Tugu Yogyakarta, Rabu (18/3). (Mabes Polri) - Image

Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat meninjau arus mudik di Stasiun Tugu Yogyakarta, Rabu (18/3). (Mabes Polri)

JawaPos.com - Survei Litbang Kompas mencatat peningkatan sejumlah indikator penilaian publik terhadap institusi Polri pada April 2026. Mulai dari citra kelembagaan, tingkat kepercayaan, kepuasan masyarakat, hingga penilaian terhadap profesionalitas layanan menunjukkan tren yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Hasil survei tersebut memperlihatkan penguatan persepsi positif masyarakat terhadap kinerja Polri. Peningkatan itu juga diikuti dengan membaiknya penilaian terhadap kualitas pelayanan serta kenyamanan fasilitas yang tersedia di kantor-kantor kepolisian.

Salah satu indikator yang mengalami kenaikan adalah citra kelembagaan Polri. Berdasarkan hasil survei, citra positif Polri mencapai 71,5 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada angka 64,4 persen.

Dalam survei tersebut, kenaikan citra positif dikaitkan dengan semakin banyaknya keterlibatan personel Polri di tengah masyarakat. Kehadiran anggota kepolisian sebagai ujung tombak pelayanan di lapangan dinilai memberikan dampak terhadap persepsi publik.

Selain citra kelembagaan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri juga mengalami peningkatan. Pada survei April 2026, tingkat kepercayaan publik tercatat mencapai 82,4 persen, naik dari 76,2 persen pada tahun sebelumnya.

Survei dilaksanakan pada 9 hingga 18 April 2026 melalui metode wawancara tatap muka. Sebanyak 1.200 responden dari 38 provinsi dilibatkan dalam penelitian tersebut.

Pengambilan sampel dilakukan secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat. Dengan tingkat kepercayaan 95 persen, survei ini memiliki margin of error sebesar 2,83 persen.

Survei juga mencatat adanya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Polri. Tingkat kepuasan yang pada tahun sebelumnya berada di angka 65 persen meningkat menjadi 67,6 persen.

Selain mengukur persepsi umum, survei juga menggali pengalaman responden yang pernah berinteraksi langsung dengan Polri. Penilaian tersebut mencakup berbagai layanan yang diterima masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Hasilnya menunjukkan skor profesionalitas Polri mengalami peningkatan. Nilai rata-rata naik dari 7,76 menjadi 8,37 berdasarkan penilaian responden yang pernah mendapatkan pelayanan kepolisian.

Editor: Dhimas Ginanjar
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