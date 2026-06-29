Lusa Peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Kapolri Spill Tema dan Seluruh Rangkaian Acara 

JawaPos.com - Acara puncak peringatan Hari Bhayangkara ke-80 akan berlangsung pada Rabu (1/7). Kapolri Jenderal Polisi Lisyto Sigit Prabowo memastikan persiapan sudah matang. Pihaknya juga telah melaksanakan gladi dan sejumlah kegiatan menjelang agenda besar Polri tersebut.

”Kami sudah mulai melaksanakan gladi, memang ada berbagai macam jenis kegiatan. Mulai dari bakti kesehatan, kemudian bakti olahraga, kemudian juga berbagai macam kegiatan,” kata Jenderal Sigit dikutip pada Senin (29/6).

Menurut Sigit tahun ini instansinya mengangkat tema Polri untuk Masyarakat. Sehingga ada banyak kegiatan menuju acara puncak peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang dilaksanakan bersama masyarakat dan untuk masyarakat. Selain bakti sosial, sudah berlangsung berbagai kegiatan lainnya.

”Ada beberapa jenis kreativitas yang kita berikan ruang kepada masyarakat untuk menyalurkan berbagai macam kegiatan seni yang nanti juga itu menjadi bagian yang kami lombakan sebagai bagian untuk ikut merayakan kegiatan 1 Juli,” terang Sigit.

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Orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu pun menjelaskan makna di balik teman Polri untuk Masyarakat yang dipilih. Menurut Sigit, tema itu mencerminkan harapan dan komitmen institusi kepolisian Indonesia untuk terus berikhtiar memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia.

”Tema kami kali ini adalah Polri untuk Masyarakat. Jadi, seluruh kegiatan kami, kami harapkan ini merupakan kegiatan untuk masyarakat betul-betul bisa merasakan kehadiran Polri,” ujarnya.

Selain itu, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dari Polri kepada masyarakat, Sigit menyampaikan bahwa pihaknya terus mendengar masukan, kritik, dan saran yang disampaikan untuk perbaikan Polri ke depan. Dia memastikan, semua itu dilakukan oleh Polri.

”Tentunya masyarakat juga bisa memberikan masukan kepada Polri tentang hal-hal yang mungkin masih kurang, hal-hal yang masih bisa diperbaiki, sehingga ini menjadi bahan ataupun evaluasi kami untuk tentunya kami mengharapkan institusi (Polri) betul-betul di hari ulang tahun yang ke-80 bisa mendekati atau paling tidak merespons apa yang menjadi keluhan dan harapan masyarakat selama ini,” ujarnya.