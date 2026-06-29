Viral Dugaan Pencatutan Foto Anak untuk Gay Parenting, Komisi III DPR Minta Usut Tuntas

Ilustrasi anak yang fotonya disalahgunakan di media sosial. (Pexels/Mikhail Nilov)
JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah angkat bicara soal dugaan pencatutan foto anak-anak yang disebut digunakan untuk membangun narasi gay parenting.
Ia mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus ini. Bila dugaan tersebut terbukti melanggar hukum, proses hukum harus dijalankan hingga selesai.
Abdullah menegaskan, perlindungan terhadap anak harus menjadi prioritas para penegak hukum.
Menurut dia, setiap dugaan penyalahgunaan identitas anak di ruang digital tidak boleh dibiarkan karena berpotensi merugikan korban dan keluarganya.
Politikus yang akrab disapa Abduh itu juga mengecam dugaan tindakan aktivis LGBT sekaligus pendiri situs melela.org, Rio Damar, yang diduga mencatut foto anak tersebut.
Selain dugaan pencatutan foto, Rio Damar juga menjadi sorotan setelah unggahannya di media sosial Threads dinilai menggeneralisasi dan mendiskriminasi pasangan heteroseksual.
"Proses hukum harus berjalan sampai tuntas demi memberikan keadilan kepada anak dan keluarga yang fotonya diduga dicatut, sekaligus kepada masyarakat yang dirugikan oleh narasi yang menggeneralisasi dan mendiskriminasi pasangan heteroseksual," kata Abduh kepada wartawan, Senin (29/6).
Menurut Abduh, apabila penggunaan foto tanpa persetujuan benar terjadi, tindakan tersebut berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) maupun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
Selain itu, praktik tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip perlindungan hak anak.
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Ia menegaskan, anak tidak boleh dijadikan sarana untuk membangun opini publik ataupun kepentingan kampanye tertentu.
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