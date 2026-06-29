Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Senin, 29 Juni 2026 | 19.34 WIB

Viral Dugaan Pencatutan Foto Anak untuk Gay Parenting, Komisi III DPR Minta Usut Tuntas

Ilustrasi anak yang fotonya disalahgunakan di media sosial. (Pexels/Mikhail Nilov) - Image

Ilustrasi anak yang fotonya disalahgunakan di media sosial. (Pexels/Mikhail Nilov)

JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah angkat bicara soal dugaan pencatutan foto anak-anak yang disebut digunakan untuk membangun narasi gay parenting.

Ia mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus ini. Bila dugaan tersebut terbukti melanggar hukum, proses hukum harus dijalankan hingga selesai.

Abdullah menegaskan, perlindungan terhadap anak harus menjadi prioritas para penegak hukum.

Menurut dia, setiap dugaan penyalahgunaan identitas anak di ruang digital tidak boleh dibiarkan karena berpotensi merugikan korban dan keluarganya.

Politikus yang akrab disapa Abduh itu juga mengecam dugaan tindakan aktivis LGBT sekaligus pendiri situs melela.org, Rio Damar, yang diduga mencatut foto anak tersebut.

Selain dugaan pencatutan foto, Rio Damar juga menjadi sorotan setelah unggahannya di media sosial Threads dinilai menggeneralisasi dan mendiskriminasi pasangan heteroseksual.

"Proses hukum harus berjalan sampai tuntas demi memberikan keadilan kepada anak dan keluarga yang fotonya diduga dicatut, sekaligus kepada masyarakat yang dirugikan oleh narasi yang menggeneralisasi dan mendiskriminasi pasangan heteroseksual," kata Abduh kepada wartawan, Senin (29/6).

Menurut Abduh, apabila penggunaan foto tanpa persetujuan benar terjadi, tindakan tersebut berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) maupun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Selain itu, praktik tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip perlindungan hak anak.

Ia menegaskan, anak tidak boleh dijadikan sarana untuk membangun opini publik ataupun kepentingan kampanye tertentu.

Editor: Bayu Putra
Tags
Artikel Terkait
Dituduh Lecehkan Anak Buah Lewat Video Call, Kasatpol PP Bekasi Tantang Sumpah Pocong - Image
Jabodetabek

Dituduh Lecehkan Anak Buah Lewat Video Call, Kasatpol PP Bekasi Tantang Sumpah Pocong

Senin, 29 Juni 2026 | 13.00 WIB

Kreativitas Anak Terancam karena Usia 5 -11 Tahun Sudah Terpapar Gadget 3,5 Jam Sehari - Image
Parenting

Kreativitas Anak Terancam karena Usia 5 -11 Tahun Sudah Terpapar Gadget 3,5 Jam Sehari

Minggu, 28 Juni 2026 | 18.36 WIB

1.590 Anak Nasabah PNM Terima Beasiswa, Membuka Mimpi dari Keluarga Prasejahtera - Image
Ekonomi

1.590 Anak Nasabah PNM Terima Beasiswa, Membuka Mimpi dari Keluarga Prasejahtera

Sabtu, 27 Juni 2026 | 18.18 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar - Image
1

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar

2

Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang

3

Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal

4

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

5

Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup

6

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

7

Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol

8

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

9

Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!

10

Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore