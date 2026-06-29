Dituduh Lecehkan Anak Buah Lewat Video Call, Kasatpol PP Bekasi Tantang Sumpah Pocong

Kasatpol PP Kota Bekasi Nesan Sujana. (Zakky Mubarok/Radar Bekasi)
JawaPos.com - Kasus dugaan pelecehan seksual verbal yang menyeret Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Bekasi Nesan Sudjana memasuki babak baru. Di hadapan DPRD baru-baru ini, perempuan berinisial S membongkar dugaan intimidasi yang dialami, sementara Nesan membantah keras hingga menantang sumpah pocong.
Dugaan pelecehan non fisik ini mencuat dalam rapat klarifikasi bersama Komisi I DPRD Kota Bekasi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Inspektorat pada Kamis, 25 Juni 2026.
Dikutip dari Radar Bekasi (JawaPos Group), korban S membeberkan, kerap menerima komunikasi pribadi yang intens dari sang atasan sejak Oktober 2025. Hubungan kerja yang tidak sehat itu mulai beralih ke ranah privat lewat pesan singkat dan panggilan video.
Baca Juga:Kondisi Tiga Karyawan Percetakan yang Disekap 3 Minggu di Senen, Kaki Diborgol dan Diikat Tali Baja
"Sering chat dan telepon. Malam, siang, sore, berkali-kali. Pernah video call juga, lalu menyuruh saya menyusul saat dia sedang dinas. Saya juga pernah diajak bertemu di Kota Wisata, tetapi saya tolak," ujar S dikutip Minggu (29/6).
Meski tidak ada sentuhan fisik, S mengaku tindakan verbal yang berulang tersebut menimbulkan tekanan psikologis yang berat dan mengganggu kenyamanan kerjanya sehari-hari.
Satu hal yang membuat S merasa terintimidasi adalah munculnya ancaman struktural dari NS. Ancaman tersebut langsung keluar setiap kali S mencoba mengabaikan atau tidak merespons komunikasi pribadi sang kepala dinas.
"Kalau tidak angkat telepon, ada ancaman. Katanya, mau ditempatkan di mana, mau dipindahkan ke mana. Bahkan pernah ada ucapan akan dipecat," ungkap S.
S menegaskan, dirinya tidak bicara tanpa bukti. Ia mengaku telah mengamankan seluruh riwayat komunikasi serta rekaman percakapan di telepon genggamnya sebagai bukti otentik. Namun, bukti tersebut belum dibuka secara transparan dalam rapat koordinasi kemarin.
Di sisi lain, Kasatpol PP Kota Bekasi Nesan Sudjana memberikan pembelaan yang sangat agresif. Dia merasa menjadi korban penggiringan opini publik yang menempatkannya bersalah sebelum ada proses hukum yang berkekuatan tetap.
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!
Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!