Mufli Budi Ananda Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris, PT Krakatau Posco Perusahaan Apa?

JawaPos.com - Mufli Budi Ananda mendapat sorotan publik luas setelah diketahui masuk dalam jajaran komisaris PT Krakatau Posco. Sosoknya selama ini dikenal publik sebagai asisten pribadi Raffi Ahmad, kini berada di jajaran pengawas perusahaan yang memiliki peran penting dalam industri baja nasional.

Masuknya Mufli Budi Ananda sebagai Komisaris mendapat sorotan tajam dari publik karena latar belakangnya yang berbeda dari profil umum pejabat perusahaan industri berat. Banyak dari meragukan kompetensinya.

Namun secara struktur, posisi komisaris memiliki fungsi utama dalam hal pengawasan, pemberian arahan strategis, serta memastikan tata kelola perusahaan berjalan sesuai dengan tujuan bisnis.

Namun di balik perhatian terhadap salah satu komisaris PT Krakatau Posco adalah asisten Raffi Ahmad, perusahaan ini sejatinya bukanlah perusahaan baru. Perusahaan ini merupakan salah satu pemain besar dalam industri baja Indonesia yang dibangun melalui kerja sama antara PT Krakatau Steel (Persero) dari Indonesia dan POSCO dari Korea Selatan.

Bergerak di Industri Baja Terintegrasi PT Krakatau Posco bergerak di sektor industri baja terintegrasi atau integrated steel plant. Artinya, perusahaan ini tidak hanya mengolah produk akhir baja, tapi memiliki rangkaian proses produksi mulai dari bahan baku hingga menghasilkan produk baja yang siap digunakan berbagai industri.

Pabrik Krakatau Posco berlokasi di kawasan industri Cilegon, Banten, dan dikenal sebagai fasilitas baja dengan teknologi blast furnace pertama di Indonesia. Kapasitas produksinya mencapai sekitar 3 juta ton baja per tahun berdasarkan informasi di laman website resminya.

Produk utama yang dihasilkan perusahaan ini antara lain baja lembaran atau steel plate yang digunakan untuk kebutuhan industri strategis seperti konstruksi, manufaktur, infrastruktur, energi, hingga sektor otomotif.

Keberadaan Krakatau Posco menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat industri baja dalam negeri agar tidak terlalu bergantung pada impor baja.