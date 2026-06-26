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Abdul Rahman
Sabtu, 27 Juni 2026 | 02.20 WIB

Raffi Ahmad: Dari Sultan-sultanan hingga Menjadi Sultan Beneran

Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad saat konferenai pers klarifikasi usai namanya disebutkan di kasus suap pengurusan impor barang dengan terdakwa pemilik PT Blueray Cargo, John Field, Jakarta, Kamis (11/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad saat konferenai pers klarifikasi usai namanya disebutkan di kasus suap pengurusan impor barang dengan terdakwa pemilik PT Blueray Cargo, John Field, Jakarta, Kamis (11/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Nama Raffi Ahmad sudah lama melekat dengan julukan Sultan Andara. Namun sebelum dikenal sebagai sosok dengan kehidupan mewah dengan gurita bisnisnya, Raffi Ahmad pernah melewati fase dimana ketika popularitasnya lebih besar daripada aset yang dimilikinya.

Perjalanan Raffi Ahmad menjadi salah satu figur publik paling sukses di Tanah Air bukan terjadi dalam waktu singkat. Ia membangun semuanya melalui karier panjang di dunia hiburan, kerja keras sejak usia muda, hingga akhirnya mampu menciptakan bisnis sendiri yang memperkuat fondasi kekayaannya.

Awal Muncul Julukan Sultan

Pada masa awal popularitasnya, Raffi Ahmad sering disebut sebagai sultan karena gaya hidup, aktivitas hiburan, serta kedekatannya dengan berbagai produk ternama. Namun di balik citranya tersebut, tidak semua yang sempat diakui Raffi Ahmad sebagai benar-benar merupakan aset pribadinya.

Di awal-awal popularitasnya, Raffi Ahmad kerap mendapatkan endorsement atau menjadi brand ambassador sebuah produk.

Kala itu, sejumlah produk dari kerja sama bisnis sempat dianggap publik sebagai bagian dari kekayaan Raffi Ahmad.

Namun seiring berjalannya waktu, Raffi Ahmad mulai mengubah cara pandangnya. Dia tidak hanya ingin dikenal sebagai artis yang menerima endorsement, tapi ingin membangun sesuatu yang benar-benar menjadi aset miliknya.

Dari Artis Hiburan Bertransformasi Menjadi Pengusaha

Karier Raffi Ahmad di dunia hiburan menjadi modal awal untuk membangun jaringan bisnis. Setelah bertahun-tahun berada di industri televisi, suami Nagita Slavina itu mulai memperluas langkah dengan mendirikan perusahaan sendiri.

Salah satu tonggak penting adalah berdirinya RANS Entertainment. Perusahaan tersebut awalnya berkembang dari dunia konten digital, kemudian merambah ke berbagai sektor seperti produksi konten hiburan, olahraga, kuliner, hingga gaya hidup.

Transformasi ini membuat Raffi tidak lagi mengandalkan pemasukan sebagai artis semata. Ia mulai membangun sistem bisnis yang menghasilkan nilai untuk jangka panjang.

Editor: Abdul Rahman
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