Raffi Ahmad: Dari Sultan-sultanan hingga Menjadi Sultan Beneran

JawaPos.com - Nama Raffi Ahmad sudah lama melekat dengan julukan Sultan Andara. Namun sebelum dikenal sebagai sosok dengan kehidupan mewah dengan gurita bisnisnya, Raffi Ahmad pernah melewati fase dimana ketika popularitasnya lebih besar daripada aset yang dimilikinya.

Perjalanan Raffi Ahmad menjadi salah satu figur publik paling sukses di Tanah Air bukan terjadi dalam waktu singkat. Ia membangun semuanya melalui karier panjang di dunia hiburan, kerja keras sejak usia muda, hingga akhirnya mampu menciptakan bisnis sendiri yang memperkuat fondasi kekayaannya.

Awal Muncul Julukan Sultan Pada masa awal popularitasnya, Raffi Ahmad sering disebut sebagai sultan karena gaya hidup, aktivitas hiburan, serta kedekatannya dengan berbagai produk ternama. Namun di balik citranya tersebut, tidak semua yang sempat diakui Raffi Ahmad sebagai benar-benar merupakan aset pribadinya.

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Di awal-awal popularitasnya, Raffi Ahmad kerap mendapatkan endorsement atau menjadi brand ambassador sebuah produk.

Kala itu, sejumlah produk dari kerja sama bisnis sempat dianggap publik sebagai bagian dari kekayaan Raffi Ahmad.

Namun seiring berjalannya waktu, Raffi Ahmad mulai mengubah cara pandangnya. Dia tidak hanya ingin dikenal sebagai artis yang menerima endorsement, tapi ingin membangun sesuatu yang benar-benar menjadi aset miliknya.

Dari Artis Hiburan Bertransformasi Menjadi Pengusaha Karier Raffi Ahmad di dunia hiburan menjadi modal awal untuk membangun jaringan bisnis. Setelah bertahun-tahun berada di industri televisi, suami Nagita Slavina itu mulai memperluas langkah dengan mendirikan perusahaan sendiri.

Salah satu tonggak penting adalah berdirinya RANS Entertainment. Perusahaan tersebut awalnya berkembang dari dunia konten digital, kemudian merambah ke berbagai sektor seperti produksi konten hiburan, olahraga, kuliner, hingga gaya hidup.