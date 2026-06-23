Ketua BEM FH UBK Terima 20 Persen dari Rp 300 Juta, Diduga untuk Gagalkan Aksi Mahasiswa

JawaPos.com - Mediasi antara Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK) dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berbuntut panjang. Sebab, sejumlah peserta mengaku menerima sejumlah uang.

Hal ini terungkap setelah sejumlah mahasiswa UBK menggelar forum internal demi mendapatkan penjelasan perihal isu penerimaan dana yang beredar luas di jagat maya.

Saat diadakan forum internal, Koordinator Aksi sekaligus Ketua BEM FH UBK, Muhammad Abdi Maludin, kembali menjadi perhatian. Setelah sebelumnya menarik publik lantaran tampak gagap saat berbicara dengan wartawan, kali ini dirinya turut mengaku menerima sejumlah uang.

"Terkait uang itu, memang saya terima. 20 persen," kata Abdi dalam video yang beredar, dikutip dari akun Instagram @soalunsrat, Selasa (23/6).

Pada akun tersebut pula, uang yang dijanjikan berada di angka Rp 300 juta. Hanya saja, Abdi mengaku baru menerima 20 persen.

Dalam pengakuan Abdi, uang tersebut juga digunakan untuk mengondisikan teman-temannya agar tak ikut aksi di Istana Negara. Dirinya juga mengklaim bahwa terdapat sejumlah nama lain dari organisasi mahasiswa di lingkungan UBK yang ikut menerima dana tersebut.

Setelah pengakuan itu, sejumlah mahasiswa UBK lainnya meminta sejumlah tuntutan kepada pengurus organisasi. Diantaranya meminta klarifikasi terbuka, pengunduran diri dari jabatan organisasi, hingga permintaan maaf pada civitas akademika kampus.

Abdi beserta pengurus lainnya sendiri telah menyampaikan permintaan maaf atas penerimaan uang tersebut sekaligus mengakui kesalahannya.