Sutan Proboatmodjo, Ayahanda Bio One, Meninggal Dunia

JawaPos.com - Sutan Proboatmodjo, ayahanda dari aktor Bio One meninggal dunia pada Senin, 6 April 2026.

Kabar duka tersebut disampaikan Bio One melalui unggahan di akun media sosialnya pada hari ini, Selasa (7/4). Dia mengunggah foto berisi pengumuman kabar duka atas meninggalnya sang ayahanda sembari menambahkan kata 'RIP'.

Dalam unggahan duka tersebut, juga terdapat pernyataan menegarkan ditujukan untuk keluarga atau orang-orang yang ditinggalkan untuk tidak terlalu merasakan kesedihan.

Di sana, tertera pernyataan 'walau perpisahan menyakitkan, pengharapan dalam Tuhan tidak pernah berakhir. Janganlah kamu berdukacita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan.'

Dalam unggahannya, Bio One juga membagikan hasil tangkapan layar percakapan bersama sang ibunda. Dalam pesan tersebut, ibunya menyampaikan pesan khusus ditujukan untuk anak-anaknya setelah ayah Bio One meninggal.

Ibunda Bio One meminta anak-anaknya untuk senantiasa melakukan hal-hal baik supaya memiliki keturunan orang baik.

“Buat anak anak mama. Koko bio nona gegen yang baik hati. Hari ini Papa Sutan sudah meninggalkan kita semua. Di benak kita pasti ada rasa campur aduk yang diselimuti rasa sedih pastinya,” demikian pesan dari ibunda diperlihatkan Bio One.

“Mari kita saling melepaskan pengampunan agar yang meninggal diterima amal ibadahnya dan kita yang masih hidup tetap dalam keberkahan. Pesan mama buat kalian semua. Lakukan hal hal yang baik agar kelak keturunan kalian jadi orang baik. Maafkan kami sebab kami bukan cermin yang baik buat kalian,” imbuhnya.