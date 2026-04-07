Sutan Proboatmodjo, Ayahanda Bio One, Meninggal Dunia

Sutan Proboatmodjo, ayah aktor Bio One meninggal dunia. (Instagram Bio One)
JawaPos.com - Sutan Proboatmodjo, ayahanda dari aktor Bio One meninggal dunia pada Senin, 6 April 2026.
Kabar duka tersebut disampaikan Bio One melalui unggahan di akun media sosialnya pada hari ini, Selasa (7/4). Dia mengunggah foto berisi pengumuman kabar duka atas meninggalnya sang ayahanda sembari menambahkan kata 'RIP'.
Dalam unggahan duka tersebut, juga terdapat pernyataan menegarkan ditujukan untuk keluarga atau orang-orang yang ditinggalkan untuk tidak terlalu merasakan kesedihan.
Di sana, tertera pernyataan 'walau perpisahan menyakitkan, pengharapan dalam Tuhan tidak pernah berakhir. Janganlah kamu berdukacita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan.'
Dalam unggahannya, Bio One juga membagikan hasil tangkapan layar percakapan bersama sang ibunda. Dalam pesan tersebut, ibunya menyampaikan pesan khusus ditujukan untuk anak-anaknya setelah ayah Bio One meninggal.
Ibunda Bio One meminta anak-anaknya untuk senantiasa melakukan hal-hal baik supaya memiliki keturunan orang baik.
“Buat anak anak mama. Koko bio nona gegen yang baik hati. Hari ini Papa Sutan sudah meninggalkan kita semua. Di benak kita pasti ada rasa campur aduk yang diselimuti rasa sedih pastinya,” demikian pesan dari ibunda diperlihatkan Bio One.
“Mari kita saling melepaskan pengampunan agar yang meninggal diterima amal ibadahnya dan kita yang masih hidup tetap dalam keberkahan. Pesan mama buat kalian semua. Lakukan hal hal yang baik agar kelak keturunan kalian jadi orang baik. Maafkan kami sebab kami bukan cermin yang baik buat kalian,” imbuhnya.
Selain itu, Bio One menegaskan bahwa dirinya telah memaafkan semua kesalahan ayahnya selama hidup di dunia.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven