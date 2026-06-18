Wapres Gibran Ajak Lima Mahasiswa Keliling Indonesia Timur, Pantau MBG hingga Buka Ajang Nasional di Papua

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengajak lima mahasiswa dalam kunjungan kerja ke wilayah Indonesia Timur, pada Kamis (18/6).
JawaPos.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memulai kunjungan kerja ke sejumlah wilayah di Indonesia Timur yang meliputi Nusa Tenggara Timur (NTT), Gorontalo, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan, pada Kamis (18/6) hingga Minggu (21/6). Wapres bertolak dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 06.00 WIB.
Dalam lawatan tersebut, Gibran turut mengajak lima perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, yakni Universitas Indonesia, Universitas Pelita Harapan, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Sanata Dharma, dan Institut Seni Budaya Indonesia.
Mereka berangkat menggunakan pesawat yang sama dari Lanud Halim Perdanakusuma.
"Hari ini kami ditemani beberapa perwakilan mahasiswa, kita akan berangkat ke Ende, Gorontalo, dan juga Papua," kata Gibran di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (18/6).
Gibran juga menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa yang selama ini menyampaikan aspirasi terkait berbagai program pemerintah secara damai dan konstruktif.
Menurutnya, masukan dari kalangan akademisi menjadi bagian penting dalam upaya penyempurnaan kebijakan pemerintah.
Ia menegaskan, pemerintah akan terus melakukan pembenahan tata kelola berbagai program strategis nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Kita pastikan setiap rupiahnya benar-benar termanfaatkan dengan baik, dan juga yang paling penting terbebas dari praktik korupsi. Saya kira langkah-langkah ini penting untuk tetap menjaga kepercayaan publik," tegasnya.
Selama berada di Kabupaten Ende, NTT, Wapres dijadwalkan meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?
Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi
Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan