Wapres Gibran Ajak Lima Mahasiswa Keliling Indonesia Timur, Pantau MBG hingga Buka Ajang Nasional di Papua

JawaPos.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memulai kunjungan kerja ke sejumlah wilayah di Indonesia Timur yang meliputi Nusa Tenggara Timur (NTT), Gorontalo, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan, pada Kamis (18/6) hingga Minggu (21/6). Wapres bertolak dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 06.00 WIB.

Dalam lawatan tersebut, Gibran turut mengajak lima perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, yakni Universitas Indonesia, Universitas Pelita Harapan, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Sanata Dharma, dan Institut Seni Budaya Indonesia.

Mereka berangkat menggunakan pesawat yang sama dari Lanud Halim Perdanakusuma.

"Hari ini kami ditemani beberapa perwakilan mahasiswa, kita akan berangkat ke Ende, Gorontalo, dan juga Papua," kata Gibran di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (18/6).

Gibran juga menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa yang selama ini menyampaikan aspirasi terkait berbagai program pemerintah secara damai dan konstruktif.

Menurutnya, masukan dari kalangan akademisi menjadi bagian penting dalam upaya penyempurnaan kebijakan pemerintah.

Ia menegaskan, pemerintah akan terus melakukan pembenahan tata kelola berbagai program strategis nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kita pastikan setiap rupiahnya benar-benar termanfaatkan dengan baik, dan juga yang paling penting terbebas dari praktik korupsi. Saya kira langkah-langkah ini penting untuk tetap menjaga kepercayaan publik," tegasnya.