Gempa M 6,7 Guncang Sulawesi Tengah, 29 BTS Sempat Terganggu, 8 Sudah Pulih

JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus melakukan pemantauan serta percepatan pemulihan jaringan telekomunikasi setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang Sulawesi Tengah yang terjadi sekitar pukul 10.27 WIB pada Selasa (16/6).

Berdasarkan hasil pemantauan Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT) Kemkomdigi hingga pukul 15.00 WIB, terdapat 29 base transceiver station (BTS) yang mengalami gangguan dari total 2.601 BTS yang beroperasi di wilayah terdampak.

“Tercatat sebanyak 29 site BTS dari total 2.601 site atau sebesar 1,04 persen di tiga kabupaten dan kota terdampak gangguan layanan telekomunikasi akibat gempa,” ungkap Komdigi dalam keterangan resminya.

Dari total BTS yang sempat terganggu, sebanyak delapan site telah berhasil kembali beroperasi. Angka tersebut mewakili sekitar 27,59 persen dari keseluruhan BTS yang terdampak gempa.

Sementara itu, sebanyak 21 site lainnya atau sekitar 72,41 persen masih belum dapat berfungsi normal dan saat ini masih dalam proses penanganan oleh operator.

Gangguan layanan telekomunikasi tercatat terjadi di tiga wilayah, yakni Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Poso.

Kota Palu menjadi daerah dengan progres pemulihan tercepat setelah lima site BTS berhasil kembali aktif. Kabupaten Sigi menyusul dengan tiga site yang telah dipulihkan.

Adapun Kabupaten Poso masih menjadi wilayah dengan jumlah BTS terdampak terbanyak yang belum pulih, yakni 13 site, sehingga proses perbaikan terus difokuskan di daerah tersebut.

Menurut laporan dari operator telekomunikasi, gangguan jaringan dipicu oleh terputusnya jalur transmisi serta terganggunya pasokan listrik akibat dampak gempa bumi.