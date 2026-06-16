8 Korban Luka-luka Terdampak Gempa Bumi Sulteng, 2 Luka Berat dan 6 Luka Ringan

JawaPos.com - Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Palu ikut turun tangan menanggulangi dampak gempa bumi di Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Selasa (16/6). Berdasar data sejauh ini, sebanyak 8 korban luka-luka akibat terdampak gempa bumi magnitudo 6,7 tersebut.

Menurut Kepala Kantor SAR Palu Muh. Rizal, pihaknya belum mendapat informasi korban meninggal dunia. Namun, dia memastikan sudah ada beberapa korban luka yang terdata. Mereka dibawa ke Rumah Sakit Torabelo Palolo di wilayah Kabupaten Sigi.

”Jumlah korban 8 orang, meninggal dunia nihil. Luka berat 2 orang, luka ringan 6 orang,” kata dia kepada awak media.

Korban luka berat mengalami patah tulang dan cidera akibat benturan pada bagian kepala. Mereka berasal dari Desa Kamarora, Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi. Sementara 6 korban luka ringan masing-masing sebanyak 3 orang asal Kecamatan Nokilalaki, 2 orang asal Kecamatan Palolo, dan 1 orang dari Kecamatan Sigi.

Sampai saat ini, Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu terus melakukan pemantauan perkembangan situasi dengan terus berkoordinasi bersama BPBD, TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya. Personel dan peralatan SAR, lanjut Rizal, dalam kondisi siaga untuk mengantisipasi kemungkinan kondisi kedaruratan.

”Fasilitas umum Rumah Sakit dan Bandara Sis Al Jufri terpantau dalam keadaan aman dan operasional seperti biasa,” ujarnya.

Rizal mengungkapkan bahwa sejak Pukul 12.39 WITA, Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu sudah melakukan komunikasi dengan instansi terkait lain.Hasil koordinasi sementara menyebutkan tidak terdapat kerusakan material yang signifikan. Masyarakat terdampak gempa bumi sebagian besar dalam keadaan aman.

Namun, pihaknya sempat mendapat laporan pada pukul 13.00 WITA. Laporan itu direspons dengan mengirimkan tim dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu ke Auditorium Universitas Tadulako (UNTAD). Mereka melaksanakan asesmen terhadap laporan robohnya sebagian plafon bangunan akibat gempa bumi.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan bahwa pendataan terus dilakukan oleh BPBD setempat. Berdasar data, gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang Sulteng pada pukul 10.27 WIB atau 11.27 WITA.