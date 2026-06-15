Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier Lakukan Pertemuan Empat Mata

JawaPos.com - Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier melakukan pertemuan empat mata di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/6).

Setelah mengikuti upacara penyambutan, kedua Kepala Negara masuk ke dalam Istana Merdeka. Presiden Steinmeier kemudian mengisi buku tamu yang didampingi oleh Presiden Prabowo.

Selanjutnya, Presiden Prabowo dan Presiden Steinmeier saling berjabat tangan, sekaligus melakukan foto bersama.

Kedua pemimpin kemudian melangsungkan pertemuan tête-à-tête atau pertemuan empat mata di ruang kerja Presiden Prabowo. Pertemuan tersebut dilakukan secara tertutup yang hanya dilakukan oleh kedua Kepala Negara.

Presiden Prabowo dan Presiden Steinmeier terlihat duduk bersebelahan sambil berbincang. Pertemuan empat mata tersebut diharapkan semakin memperkuat hubungan kemitraan strategis Indonesia-Jerman di berbagai bidang.

Dalam kunjungan ini, Indonesia dan Jerman akan menekankan tujuan bersama untuk lebih memperluas kerja sama di bidang bisnis, energi, iklim, perekrutan tenaga kerja terampil, dan budaya.

Selain itu, Indonesia dan Jerman juga akan menggarisbawahi sikap bersama terhadap demokrasi, tatanan berbasis aturan, dan keterlibatan multilateral yang kuat di Indo-Pasifik.