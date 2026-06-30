Presiden Jerman Sebut Tatanan Global Berbasis Hukum Internasional Terancam, PBB Butuh Direformasi

JawaPos.com - Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier, memperingatkan bahwa tatanan global berbasis hukum internasional sedang menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya . Dia pun mendesak komitmen global baru untuk kerja sama dan reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang lebih kuat.

Saat berbicara pada pembukaan Konferensi Keberlanjutan Hamburg, Steinmeier mengatakan, dunia memasuki periode di mana norma-norma internasional yang telah lama ada semakin terancam.

"Kita hidup di zaman ketika aturan internasional yang telah membimbing kita selama beberapa dekade terancam, saat beberapa negara kuat tidak lagi mematuhi aturan-aturan ini dan dengan berani melanggarnya ketika menghalangi kepentingan kekuasaan mereka sendiri," katanya, dilansir dari Antara, Selasa (30/6).

Menurut harian Suddeutsche Zeitung, Steinmeier menyatakan bahwa politik global semakin dibentuk oleh "politik kekuasaan mentah, pola pikir menang-kalah (zero-sum thinking), dan konfrontasi," yang menggeser apa yang ia sebut sebagai fondasi sistem internasional yang kooperatif.

"Semangat kebrutalan dan kekejaman sedang melanda politik internasional," tambah Steinmeier.

Terlepas dari perkembangan ini, Steinmeier menekankan bahwa meninggalkan kerja sama multilateral akan menjadi langkah yang salah.