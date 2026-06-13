Mabes TNI Jelaskan Keterlibatan Prajurit dalam Pengawalan Dem di Jakarta: Atas Permintaan Bantuan dari Polda

JawaPos.com - Keterlibatan TNI dalam pengawalan aksi demo mahasiswa di Jakarta pada Jumat (12/6) memantik sorotan dari Koalisi Masyarakat Sipil.

Mereka mempertanyakan penggunaan kekuatan militer dalam agenda penyampaian aspirasi publik. Atas sorotan tersebut, Mabes TNI buka suara untuk menyampaikan penjelasan.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Muhammad Nas menyampaikan bahwa para prajurit TNI terlibat dalam pengamanan aksi demo atas permintaan dari pihak kepolisian.

Dalam demo di Jakarta kemarin, Polda Metro Jaya meminta perbantuan dari Kodam Jaya/Jayakarta. Sehingga para prajurit TNI ikut turun mengawal jalannya aksi.

”Penanganan demo adalah tanggung jawab kepolisian, adapun pengerahan TNI atas dasar permintaan untuk membantu, artinya tetap polisi di depan,” kata dia saat dikonfirmasi oleh awak media pada Sabtu (12/6).

Sejak sebelum aksi demo berlangsung kemarin, Nas telah menyatakan bahwa para prajurit TNI dalam keadaan siap untuk digerakkan bila memang diperlukan. Kesiapan mereka 7x24 jam.

Artinya, kapan pun negara memerlukan TNI, mereka sudah dalam posisi siap bergerak. Ada atau tidak ada demo, Nas menegaskan bahwa TNI selalu siap.