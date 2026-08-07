Fakta-Fakta Temuan 996 Senjata di Sekolah Swasta Jaksel

Ilustrasi senjata api
JawaPos.com - Polda Metro Jaya meluruskan simpang siur informasi temuan 996 senjata di salah satu sekolah swasta di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Usai pendalaman, pihak kepolisian memastikan mayoritas temuan tersebut bukanlah senjata api.
Penyelidikan yang melibatkan Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan itu mengonfirmasi bahwa 995 dari 996 pucuk senjata itu merupakan senapan angin.
Sementara itu, hanya ada satu pucuk yang teridentifikasi sebagai senjata api organik.
"Dari 996 pucuk yang diduga senjata, kami sampaikan bahwa 995 pucuk merupakan senapan angin, bukan senjata api. Dan satu pucuk merupakan senjata api jenis Franchi SPA SPAS-15 kaliber 12GA," ujar Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Jumat (7/8).
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Satu pucuk senjata api jenis Franchi SPA SPAS-15 kaliber 12GA tersebut kini telah disita oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk diteliti lebih lanjut.
Berdasarkan penelusuran Subdit Wassendak Ditintelkam Polda Metro Jaya, dokumen kepemilikan senjata api itu terdaftar atas nama seseorang berinisial DS.
Namun, pemilik yang terdaftar diketahui telah meninggal dunia sejak beberapa tahun lalu.
"DS diketahui telah meninggal dunia pada 2020. Karena itu, senjata tersebut diamankan untuk memastikan status kepemilikan, perizinan, dan penguasaan barang tersebut," terang Budi.
Adapun untuk 995 pucuk senapan angin yang disita, kepolisian merinci barang bukti tersebut terdiri dari:
4 pucuk senapan angin kaliber 4,5 mm
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