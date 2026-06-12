GMKI Tuntut Pemerintah Pulihkan Ekonomi dan Jaga Stabilitas Nasional di Tengah Krisis Global

JawaPos.com - Meski aksi demo kelompok mahasiswa di Jakarta hari ini (12/6) sudah berakhir, tuntutan terhadap pemerintah untuk segera memulihkan kondisi ekonomi dan menjaga stabilitas nasional terus bergaung. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) mendorong pemerintah untuk mengambil langkah konkret, cepat, dan terukur.

Ketua Umum Pengurus Pusat GMKI Prima Surbakti menekankan hal itu karena melihat ketidakpastian global yang masih terus terjadi.

Menurut dia, di tengah situasi tersebut, percepatan pemulihan ekonomi dan stabilitas nasional yang terjaga menjadi sangat penting. Meski ekonomi Indonesia pada Triwulan I 2026 tercatat masih tumbuh 5,61 persen secara, kondisi ekonomi masyarakat tidak baik-baik saja.

Prima menyebut, tekanan global, pelemahan nilai tukar, kenaikan harga pangan dan ketidakpastian pasar dunia berpotensi berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat di Indonesia.

Untuk itu, GMKI meminta pemerintah tidak hanya menjaga angka pertumbuhan ekonomi, melainkan juga memastikan rakyat benar-benar merasakan pemulihan ekonomi.

”Stabilitas harga kebutuhan pokok, ketersediaan lapangan kerja, perlindungan UMKM, dan penguatan daya beli masyarakat harus menjadi prioritas utama,” kata dia kepada awak media.

Menurut GMKI, saat ini pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Tujuannya tidak lain untuk menjaga stabilitas harga pangan, mengendalikan inflasi, memperkuat nilai tukar rupiah, serta memastikan kebijakan fiskal dan moneter berpihak pada kepentingan rakyat kecil.

Tidak hanya itu, GMKI juga menyerukan agar seluruh elemen bangsa bahu-membahu menjaga keamanan, ketertiban, dan keutuhan nasional.