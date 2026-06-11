Prabowo Heran sama Warganya, Rewel soal Kunjungan Luar Negeri: Jokowi Jarang ke Luar Negeri juga Disalahkan

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto merasa heran dengan kritik publik terkait intensitas kunjungan luar negeri yang dilakukannya sejak menjabat sebagai kepala negara. Menurutnya, kritik serupa juga pernah dialami Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang justru dinilai terlalu jarang melakukan lawatan ke luar negeri.

Adapun, sejak dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024, Prabowo tercatat telah menjalani 26 rangkaian perjalanan dinas ke luar negeri dengan total kunjungan 29 negara.

"Jadi, ada Presiden kayak Pak Jokowi yang jarang ke luar negeri, disalahkan ya kan 'Jokowi enggak pernah ke luar negeri. Jokowi tidak peduli politik luar negeri'" kata Prabowo saat menghadiri Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Munas Hipmi) XVIII di Lampung, Rabu (10/6).

"Saya sering ke luar negeri, (dibilang) 'Prabowo sering ke luar negeri'. Aneh. Sebenarnya tidak ada masalah gitu, bener enggak," sambungnya.

Prabowo menjelaskan, kondisi geopolitik dunia saat ini berbeda dibanding beberapa tahun sebelumnya. Menurut dia, dinamika global yang semakin tidak menentu membuat Indonesia harus aktif menjaga hubungan dengan banyak negara.

"Situasi mungkin berubah, sekarang dinamikanya geopolitik begitu kacau. Kita tidak tahu kawan siapa, lawan siapa. Kita beruntung, saya beruntung," tegasnya.

Ia menegaskan, arah politik luar negeri Indonesia tetap berpegang pada prinsip bebas aktif dan non-blok. Karena itu, Indonesia memilih membangun hubungan baik dengan berbagai negara tanpa terikat pada aliansi militer tertentu.

"Begitu saya menerima mandat sebagai Presiden, saya langsung, saya langsung gariskan politik luar negeri kita meneruskan politik non aligned, politik non-blok, politik bebas aktif. 1.000 kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Ini adalah garis yang saya tempuh," tutur Prabowo.