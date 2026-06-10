Prabowo Bakal Bertolak ke Rusia 17 Juni, Hadiri KTT ASEAN-Rusia di Kazan

Presiden Prabowo Subianto saat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Gedung Pancasila, kompleks Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6/2026). (Biro Setpres)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan kembali melakukan kunjungan luar negeri pada, Rabu (17/6) mendatang. Kali ini, kepala negara akan bertolak ke Rusia untuk menghadiri agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Rusia yang digelar di Kazan.
Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno, mengatakan kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari agenda diplomatik Indonesia dalam forum ASEAN bersama Rusia yang akan berlangsung pada pekan depan.
"KTT ASEAN dengan Rusia? Ya di Kazan ya, tanggal 17," kata Havas di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (9/6).
Meski demikian, pemerintah hingga saat ini masih menunggu kepastian agenda resmi perjalanan Presiden ke Rusia tersebut. Ia menyatakan, jadwal lengkap kunjungan masih dalam tahap koordinasi dengan Sekretariat Presiden.
"Kita lagi tunggu agendanya dari sekretariat," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo juga sempat melakukan lawatan ke Rusia pada April 2026. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin, Moskow, pada Senin (13/4).
Pertemuan antara kedua pemimpin negara kala itu membahas penguatan kerja sama di berbagai bidang strategis, mulai dari ekonomi, pertahanan, hingga investasi. Hubungan Indonesia dan Rusia pun disebut terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.
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