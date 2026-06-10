Menguak Gagasan Ekonomi Prabowo: Warisan Sumitro Djojohadikusumo

JawaPos.com - Pemikiran ekonomi dan kebangsaan yang diwariskan ekonom senior Indonesia, Sumitro Djojohadikusumo, dinilai masih memiliki relevansi kuat dalam arah pembangunan nasional saat ini. Gagasan tentang kemandirian ekonomi, industrialisasi, serta keberpihakan kepada kepentingan rakyat menjadi benang merah yang terus mewarnai perjalanan bangsa lintas generasi.

Di tengah tantangan membangun perekonomian Indonesia yang baru merdeka, Sumitro sendiri tampil sebagai salah satu tokoh yang mendorong lahirnya berbagai terobosan ekonomi nasional.

Ia menggagas penguatan industri dalam negeri, mendorong tumbuhnya pengusaha nasional, serta menekankan pentingnya perencanaan pembangunan sebagai fondasi bagi kemandirian ekonomi Indonesia.

Terdapat kesinambungan antara pemikiran yang pernah diperjuangkan Sumitro dengan berbagai kebijakan yang kini dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kesinambungan tersebut mencerminkan bagaimana ide dan visi pembangunan dapat diwariskan lintas generasi serta tetap menjadi bagian dari diskursus mengenai masa depan perekonomian Indonesia.

Hal ini selaras dengan yang diungkapkan Ekonom Universitas Indonesia, Ninasapti Triaswati, ia menilai terdapat kesinambungan antara pemikiran tokoh ekonomi Sumitro Djojohadikusumo dan arah pembangunan yang saat ini dijalankan Prabowo melalui program Asta Cita. Menurutnya, kesinambungan tersebut turut disesuaikan dengan kebutuhan memperkuat aspek pertahanan dan keamanan nasional.

"Pemikiran Sumitro kemudian diterjemahkan ke dalam Asta Cita yang merupakan Program Pembangunan Prabowo, namun dengan penekanan pada pentingnya memperkokoh kerangka pertahanan keamanan sesuai dengan dasar negara Pancasila, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia," ungkap Ninasapti dalam peluncuran buku "Estafet Ideologi Sumitro ke Prabowo" di Jakarta, Rabu (10/6).

Tertarik dengan kesinambungan keduanya, pengamat komunikasi politik Hendri Satrio tertarik untuk mendalami pemikiran antara Sumitro Djojohadikusumo dengan anaknya, Prabowo Subianto. Alhasil, lahirlah buku berjudul “Estafet Ideologi Sumitro ke Prabowo.”

Dengan buku ini, Hensa mencoba menelusuri bagaimana gagasan-gagasan yang pernah dirumuskan Sumitro diterjemahkan dan diwujudkan dalam kebijakan serta arah pembangunan yang dijalankan Prabowo saat ini.