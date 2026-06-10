Prabowo Genjot Renovasi 400 RS dan Modernisasi 10 Ribu Puskesmas dalam Tiga Tahun

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat layanan kesehatan nasional melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan di berbagai daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan maupun renovasi hingga 400 rumah sakit, serta modernisasi 10 ribu puskesmas dalam tiga tahun ke depan guna memperluas akses layanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat.

Menurut Prabowo, pemerintah bersama Kementerian Kesehatan telah menyiapkan langkah besar untuk meningkatkan kualitas infrastruktur kesehatan nasional, terutama di wilayah yang masih membutuhkan penguatan layanan medis.

“Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah, dalam tiga tahun yang akan datang kita akan membangun, bila membangun baru, kalau bisa memperbaiki dan renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia,” kata Prabowo saat meresmikan RSUD KH. Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, Rabu (10/6).

Selain pembangunan fasilitas kesehatan, pemerintah juga menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional melalui distribusi alat kesehatan modern ke rumah sakit daerah di seluruh Indonesia. Hingga kini, hampir 1.000 unit alat kesehatan modern telah disalurkan ke berbagai daerah.

“Kemudian, pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua RS daerah di 514 kabupaten/kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh RS ini sudah mulai punya alat-alat modern, dan ini akan terus kita tingkatkan,” tegasnya.

Prabowo mengungkapkan, pembangunan rumah sakit daerah juga terus berjalan. Sepanjang 2025, pemerintah telah membangun 22 RSUD dan pada 2026 akan kembali membangun 22 rumah sakit baru sebagai bagian dari pemerataan layanan kesehatan di seluruh Indonesia.

“Saudara-saudara, kita sudah membangun 22 RSUD pada tahun 2025 dan 2026 ini kita bangun 22 lagi. Dan saya katakan bahwa kita akan membangun dan memodernisasi 350 rumah sakit dalam 3 tahun yang akan datang,” ucapnya.

Ia menambahkan, 20 rumah sakit pertama yang dibangun pemerintah kini telah selesai dan mulai melayani masyarakat. Prabowo pun meminta seluruh fasilitas kesehatan yang dibangun dapat dikelola secara profesional, transparan, dan mengutamakan pelayanan publik.

“Alhamdulillah, 20 RS pertama sudah selesai dibangun dan sudah mulai melayani masyarakat. Saya berpesan agar RS ini dikelola dengan baik, dijaga kebersihannya, dilaksanakan manajemen yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan kepada rakyat. Masyarakat harus merasakan manfaat nyata dari kehadiran RS ini,” ujarnya.