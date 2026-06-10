Antisipasi Judi Bola Selama Helatan Piala Dunia, Polri Aktifkan Satgas Anti Mafia Bola

Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat membuka Rakernis Slog Polri. (Mabes Polri)
JawaPos.com - Jelang dimulainya helatan Piala Dunia 2026, Polri memutuskan untuk mengaktifkan kembali Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Bola. Tujuannya untuk mengantisipasi maraknya judi bola. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memastikan hal itu pada Rabu (10/6).
”Satgas (Anti Mafia Bola) itu akan kami hidupkan kembali, sehingga di satu sisi jangan sampai nanti piala dunia kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan pelanggaran,” kata dia kepada awak media di Mabes Polri, Jakarta Selatan (Jaksel).
Kepada seluruh masyarakat yang sudah menantikan helatan Piala Dunia 2026, Jenderal Sigit meminta agenda 4 tahunan itu tidak dicemari dengan aktivitas-aktivitas terlarang dan melanggar hukum, termasuk diantaranya judi bola online.
”Jangan sampai nanti dikotori oleh hal-hal yang kemudian justru malah merusak dari semangat sportivitas, antara lain dengan adanya penyelenggaraan judi,” ucap dia.
Usai rapat bersama jajaran pimpinan LPP TVRI, orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu memastikan pihaknya akan memfasilitasi masyarakat yang ingin melaksanakan nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026. Bukan hanya menjamin keamanan dan kenyamanannya, Polri juga siap mewadahi.
”Sehingga kemudian (Piala Dunia 2026) ini bisa menjadi hiburan masyarakat, hiburan rakyat, sekaligus juga membantu menghidupkan ekonomi daerah dari sisi UMKM tingkat daerah,” ujarnya.
Direktur Utama (Dirut) Pengganti Antarwaktu (PAW) LPP TVRI Tubagus Fiki Chikara Satari optimistis kerja sama yang dibangun bersama Polri akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Bukan hanya dari sisi keamanan, melainkan juga ekonomi daerah.
”Tentunya ini sangat menggembirakan, membuat kami lebih optimis lagi bagaimana tugas TVRI bukan hanya sekadar menyiarkan perhelatan Piala Dunia 2026, tapi juga dapat menggerakkan ekonomi lokal,” jelasnya.
Apalagi, Polri punya jejaring luas dari level Mabes Polri, polda, polres, dan jajaran di seluruh wilayah Indonesia. Dia berharap, acara nobar Piala Dunia yang diselenggarakan oleh masyarakat mulai besok sampai 6 pekan ke depan berjalan aman dan lancar.
”Memang kami ingin dorong ekonomi masyarakat dapat bergerak dari perhelatan Piala Dunia (2026) yang disiarkan TVRI. Tentunya dalam hal ini bekerja sama didukung penuh oleh pihak Polri,” imbuhnya.
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