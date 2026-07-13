Usai Temui Panglima TNI, Kapolri dan Jajaran Sambangi Kejagung, Singgung Peluang Tingkatkan Kemitraan 

JawaPos.com - Tidak hanya menemui Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, hari ini (13/7) Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo juga menyambangi Kantor Kejaksaan Agung (Kejagung). Dalam kesempatan itu, dia berbincang langsung dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

Pertemuan kedua pimpinan lembaga negara itu berlangsung di tengah-tengah proses hukum terhadap mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah.

Menurut Sigit, pertemuan itu dilakukan untuk memperkuat kerja sama di antara kedua institusi sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang terpadu atau criminal justice system.

”Kami mendapatkan kehormatan diterima (oleh jaksa agung) untuk bisa bersilaturahmi dan beraudiensi terkait dengan beberapa hal yang tadi kami bicarakan. Untuk bagaimana ke depan antara Kejaksaan dan Kepolisian sebagai satu ikatan aparat penegak hukum di dalam sistem criminal justice system ini tentunya terus kami perkuat, kami perkokoh,” kata Sigit.

Sigit mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi bahan pembahasan dalam pertemuan itu adalah upaya meningkatkan program kemitraan lewat pertukaran pendidikan antara jaksa dan penyidik Polri.

Tujuannya untuk meningkatkan kualitas koordinasi dan pemahaman bersama dalam proses penegakan hukum di berbagai level.

”Ada rencana untuk meningkatkan program kemitraan tukar-menukar pendidikan antara jaksa dan Polri, khususnya penyidik. Sehingga kemudian di dalam setiap langkah koordinasi, khususnya dalam ikatan criminal justice system, tentunya semuanya bisa menjadi lebih baik,” harapnya.

Orang nomor satu di tubuh Polri itu menegaskan bahwa Korps Bhayangkara dan Korps Adhyaksa menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan hukum berkeadilan kepada masyarakat.

Selain itu, dia menegaskan bahwa tidak ada masalah di antara institusi Polri dan Kejaksaan. Kedua lembaga penegak hukum tersebut, lanjut Sigit, akan terus menjaga hubungan baik serta memperkuat koordinasi hingga tingkat daerah.