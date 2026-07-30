Prabowo Minta Kepala Daerah Tak Kerahkan Warga untuk Sambut Dirinya saat Kunjungan Kerja

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto meminta para kepala daerah agar tidak secara khusus mengerahkan masyarakat untuk menyambut setiap kunjungan kerjanya ke daerah. Permintaan tersebut disampaikan karena ia merasa prihatin melihat warga harus menunggu berjam-jam di bawah terik matahari hanya untuk menyambut kedatangannya.

Pesan itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara Akad Massal KPR Sejahtera melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang berlangsung di Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7).

"Sekali lagi saya mohon kepada para gubernur dan bupati, kalau saya datang tidak perlu mengerahkan rakyat hanya untuk menyambut saya," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan, dirinya selalu menikmati kesempatan mengunjungi berbagai daerah karena dapat bertemu langsung dan merasakan antusiasme masyarakat. Meski demikian, ia mengaku tidak tega apabila warga harus menunggu dalam waktu lama hanya karena diminta hadir untuk menyambut rombongan pemerintah.

"Saya kasihan dia nunggu berjam-jam di panas itu, saya yang kasihan. Santai-santai saja," ucapnya.

Kepala Negara mengingatkan, paling penting bukanlah seremoni penyambutan, melainkan memastikan pemerintah pusat dan daerah bekerja maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ia menegaskan, seluruh jajaran pemerintahan harus berorientasi pada kepentingan rakyat dan bangsa, serta menghadirkan hasil yang nyata melalui program-program yang dijalankan.

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