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Novia Herawati
Rabu, 29 Juli 2026 | 02.48 WIB

Kepuasan Publik kepada Prabowo Turun ke 51,1 Persen, Kepala Bakom: Nanti Naik Lagi!

Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, Muhammad Qodari merespons survei kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto yang menurun, Surabaya, Selasa (28/7). (Novia Herawati/JawaPos.com) - Image

Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, Muhammad Qodari merespons survei kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto yang menurun, Surabaya, Selasa (28/7). (Novia Herawati/JawaPos.com)

JawaPos.com - Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Muhammad Qodari menilai hasil survei SMRC yang menunjukkan turunnya kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo bukan kondisi tetap.

Menurutnya, hasil survei mencerminkan potret opini publik yang dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu. Qodari optimistis tingkat kepuasan masyarakat akan kembali meningkat seiring realisasi program-program pemerintah.

"Jadi, kalau kemarin beberapa bulan yang lalu seperti di laporan SMRC itu 80 persen, sekarang 50%, ya insyaallah nanti 80 persen lagi," tutur Qodari setelah meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Surabaya, Selasa (28/7).

Qodari meminta hasil survei SMRC tidak dijadikan satu-satunya acuan. Menurutnya, diperlukan pembanding dari lembaga survei lain agar penilaian terhadap tingkat kepuasan publik dapat dilihat secara lebih menyeluruh.

"Karena sesungguhnya kalau kita melihat fundamental ekonomi sangat bagus. Pertumbuhan ekonomi 5 sekian persen. Kemudian inflasi kita juga terkendali 3 persen," imbuhnya.

Selain itu, Qodari juga menyoroti kondisi politik Indonesia yang dinilai stabil dengan dukungan koalisi pemerintah. Situasi tersebut menjadi modal penting agar berbagai agenda pembangunan dapat terus direalisasikan.

"Secara politik juga kita sangat kokoh, koalisinya besar, semua mendukung program-program dari Bapak Presiden, dan kita lihat hari ini, apa yang direncanakan dan dicita-citakan menjadi kenyataan, begitu," ucap Qodari.

Ia lantas menyebutkan program-program pemerintah yang telah menunjukkan hasil, seperti swasembada pangan, kesejahteraan petani melalui harga pembelian gabah Rp 6.500 per kilogram, dan kemudahan akses pupuk.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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