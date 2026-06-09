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Muhammad Ridwan
Selasa, 9 Juni 2026 | 23.41 WIB

Chatib Basri dan Luhut Binsar Pandjaitan Temui Prabowo di Tengah Isu Pergantian Menkeu

Chatib Basri mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/6). (Istimewa) - Image

Chatib Basri mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/6). (Istimewa)

JawaPos.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bersama anggota DEN Chatib Basri mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/6). Keduanya tiba sekitar pukul 15.30 WIB.

Kedatangan Luhut dan Chatib Basri menarik perhatian publik, karena berlangsung di tengah isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih, yang dikabarkan akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

Beredar kabar bahwa Chatib Basri disebut-sebut bakal mengisi posisi Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Namun, Chatib membantah mengetahui isu tersebut.

"Saya enggak tahu," kata Chatib Basri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/6).

Chatib menyebut, kedatangannya ke Istana untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo. Dalam agenda itu, Luhut juga turut hadir.

"Mau bertemu kan. Iya (dengan Presiden Prabowo)," ucapnya.

Sementara itu, Luhut menegaskan pertemuan tersebut merupakan agenda rutin Dewan Ekonomi Nasional untuk menyampaikan laporan kepada Presiden. Menurutnya, laporan dilakukan secara berkala setiap bulan atau beberapa pekan sekali.

"Enggak ada jadwal. Ya, kita, kita melaporkan apa aja tiap Dewan Ekonomi tiap bulan atau tiap 5 minggu," tegasnya.

Mensesneg bantah pergantian Menkeu

Di sisi lain, Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebelumnya membantah kabar reshuffle kabinet. Ia memastikan tidak ada rencana pergantian Menteri Keuangan dalam waktu dekat.

"Itu tidak ada, tidak ada rencana pergantian Menteri Keuangan. Berkali-kali juga sudah kami sampaikan tidak ada rencana reshuffle," ujar Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6).

Editor: Kuswandi
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