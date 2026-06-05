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Dimas Choirul
Jumat, 5 Juni 2026 | 23.41 WIB

Diisukan Ganti Purbaya, Chatib Basri Unggah Menu Masakan Khas Padang, Sudah di Indonesia?

Ekonom senior M. Chatib Basri dalam SMBC Indonesia Economic Outlook 2025, Selasa (18/2). (Agas Putra Hartanto/JawaPos) - Image

Ekonom senior M. Chatib Basri dalam SMBC Indonesia Economic Outlook 2025, Selasa (18/2). (Agas Putra Hartanto/JawaPos)

JawaPos.com - Nama Muhammad Chatib Basri menjadi sorotan publik sejak Kamis (4/6). Ekonom beken itu diisukan bakal menggantikan peran Purbaya Yudhi Sadhewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) Kabinet Merah Putih.

Namun, rumor pergantian posisi menteri itu sempat dibantah oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Di balik isu itu, Chatib Basri membuat unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya @chatibbasri pada Kamis (4/5) malam,

Chatib terlihat mengunggah cerita Instagram yang memuat foto dengan jejeran sajian menu makanan khas Padang di atas meja. Disinyalir dia sedang makan di sebuah restoran Padang. Namun apakah itu di Indonesia atau di luar negeri.

"Akhirnya," tulis Chatib melalui keterangan postingan cerita itu.

"Welcome home, Prof," timpal komentar akun @kangdeni.ridwan.

Hingga berita ini dibuat pada pukul 16.00 WIB, postingan itu masih nangkring dengan selisih waktu 22 jam yang lalu.

Sebelumnya diberitakan, Menkeu Purbaya sempat diterpa isu pengunduran diri pada Kamis (4/5) sore. Isu itu beredar luas di media sosial (medsos) dan membuat heboh netizen.

Tangkapan layar cerita Instagram Chatib Basri. (Instagram @chatibbasri)

Kehebohan itu langsung terdengar oleh Mensesneg Prasetyo Hadi. Hadi mengaku tidak memperoleh informasi terkait kabar mundurnya Purbaya dari jabatan Menkeu.

Editor: Ilham Safutra
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