Diisukan Ganti Purbaya, Chatib Basri Unggah Menu Masakan Khas Padang, Sudah di Indonesia?

Ekonom senior M. Chatib Basri dalam SMBC Indonesia Economic Outlook 2025, Selasa (18/2). (Agas Putra Hartanto/JawaPos)
JawaPos.com - Nama Muhammad Chatib Basri menjadi sorotan publik sejak Kamis (4/6). Ekonom beken itu diisukan bakal menggantikan peran Purbaya Yudhi Sadhewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) Kabinet Merah Putih.
Namun, rumor pergantian posisi menteri itu sempat dibantah oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Di balik isu itu, Chatib Basri membuat unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya @chatibbasri pada Kamis (4/5) malam,
Chatib terlihat mengunggah cerita Instagram yang memuat foto dengan jejeran sajian menu makanan khas Padang di atas meja. Disinyalir dia sedang makan di sebuah restoran Padang. Namun apakah itu di Indonesia atau di luar negeri.
"Akhirnya," tulis Chatib melalui keterangan postingan cerita itu.
"Welcome home, Prof," timpal komentar akun @kangdeni.ridwan.
Hingga berita ini dibuat pada pukul 16.00 WIB, postingan itu masih nangkring dengan selisih waktu 22 jam yang lalu.
Sebelumnya diberitakan, Menkeu Purbaya sempat diterpa isu pengunduran diri pada Kamis (4/5) sore. Isu itu beredar luas di media sosial (medsos) dan membuat heboh netizen.
Kehebohan itu langsung terdengar oleh Mensesneg Prasetyo Hadi. Hadi mengaku tidak memperoleh informasi terkait kabar mundurnya Purbaya dari jabatan Menkeu.
Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026
Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi
Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum
Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT
KPK Cari Keberadaan Wamen Imipas Silmy Karim Terkait OTT Imigrasi Jakbar
7 Pemain Baru Masuk! Bruno Moreira Hengkang, Ini Prediksi Starting XI Persebaya
Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana Resmi Jadi Tersangka dan Ditahan Kejagung, Belum 24 Jam Usai Dicopot Prabowo
Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung, Muncul Karangan Bunga Unik Singgung Pencopotan Dadan