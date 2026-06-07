Kelakar Kapolri Bikin Buruh Tertawa: Ingin Jadi Aktivis Usai Pensiun, Mau Demo Pak Jumhur

JawaPos.com – Suasana Kongres III Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) di Jakarta, Minggu (7/6), sempat pecah oleh gelak tawa. Penyebabnya adalah candaan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mengaku ingin menjadi aktivis setelah pensiun nanti.

Kelakar itu disampaikan Sigit saat memberikan sambutan di hadapan ribuan peserta kongres. Ia menyinggung banyak tokoh aktivis yang kini justru menduduki jabatan penting di pemerintahan.

Salah satu yang disebut adalah Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat. Selain itu, Sigit juga menyinggung Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang dikabarkan akan dilantik sebagai Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan.

“Memang terjadi perubahan dari aktivis-aktivis saat ini rata-rata kemudian menjadi pimpinan-pimpinan di kabinet. Selamat ya Pak,” kata Sigit.

Dari situlah candaan tersebut bermula. Sigit mengaku melihat posisi aktivis kini mulai ditinggalkan karena banyak yang masuk ke pemerintahan.

“Jadi karena aktivis-aktivis akhirnya kosong, ya saya mohon izin kepada teman-teman selesai jadi Kapolri, saya gantian jadi aktivis. Boleh enggak?” ujarnya.

Pernyataan itu langsung disambut tepuk tangan dan sorakan para buruh. Sejumlah peserta kongres tampak tertawa mendengar celetukan orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut.

Sigit lalu mengaku terkesan dengan yel-yel yang diteriakkan para buruh sepanjang acara. Menurutnya, semangat yang ditunjukkan para peserta terasa cocok dengan dirinya.

“Terus terang, saya tadi sangat senang dengar yel-yelnya tadi. Kayaknya cocok buat saya,” katanya.