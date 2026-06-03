Operasi Patuh 2026 Digelar 8-21 Juni, Polri Tekankan Petugas Lakukan Pendekatan Humanis

JawaPos.com - Korlantas Polri akan menggelar Operasi Patuh 2026 pada 8-21 Juni. Dalam operasi ini, Korps Bhayangkara menekankan petugas di lapangan melakukan pendekatan humanis kepada pengendara.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho mengatakan, operasi digelar serentak di Indonesia. Operasi ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berkendara serta menekan angka kecelakaan lalu lintas.

"Operasi Patuh dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 21 Juni 2026. Goal utama tugas-tugas Korlantas adalah menurunkan pelanggaran lalu lintas, menurunkan peristiwa kecelakaan, dan menurunkan fatalitas korban," kata Agus melalui siaran digital, Rabu (3/6).

Agus tak ingin operasi dijalankan dengan rasa takut masyarakat kepada petugas. Perlu adanya kesadaran dalam membangun budaya tertib lalu lintas.

Baca Juga:KPK Panggil Ketua PP Japto Soerjosoemarno dan Rita Widyasari Terkait Dugaan Penerimaan Gratifikasi

"Operasi Patuh tahun ini harus berbeda. Masyarakat patuh bukan karena takut kepada petugas, tetapi karena kesadaran untuk tertib dan selamat di jalan," imbuhnya.

Ia menjelaskan, pelaksanaan operasi tetap mengedepankan edukasi dan pendekatan humanis kepada masyarakat. Namun, penegakan hukum pada pelanggaran lalu lintas tetap dilakukan sebagai bagian dari upaya menciptakan budaya tertib berlalu lintas.

"Sasaran operasi preemtif 20 persen, preventif 30 persen dan represif 50 persen. Kita mengharapkan Operasi Patuh ini ada daya efek positif tentang kegiatan operasi ini," jelasnya.