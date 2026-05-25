90 Persen Fokus Penindakan Hukum, Polri Gelar Operasi Patuh 2026 pada 8-22 Juni

JawaPos.com - Korlantas Polri akan menggelar Operasi Patuh 2026 serentak mulai 8 hingga 22 Juni 2026. Pada operasi kali ini akan difokuskan pada penegakan hukum demi menekan angka kecelakaan fatal di jalan raya.

Kakorlantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho mengatakan, penegakan hukum akan dilakukan secara tegas dan terukur. Dengan rincian 60 persen tilang elektronik (ETLE), 30 persen tilang manual, dan 10 persen pendekatan humanis.

“Dominasi penindakan melalui Electronic Traffic Law Enforcement menjadi langkah strategis untuk memastikan penegakan hukum berjalan objektif, transparan, dan akuntabel. Penindakan ETLE dilakukan melalui kamera ETLE statis, mobile, hingga ETLE drone yang mampu merekam berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas secara otomatis," kata Agus, Senin (25/5).

Sementara, tilang manual di lapangan akan dilakukan secara selektif. Sasarannya adalah pelanggaran yang memiliki potensi tinggi menyebabkan kecelakaan lalu lintas fatal, seperti melawan arus, penggunaan ponsel saat berkendara, pengendara di bawah umur, tidak menggunakan helm SNI, tidak memakai sabuk keselamatan, hingga pelanggaran over dimension dan over loading.

“Pendekatan humanis tetap menjadi bagian dari pelaksanaan operasi melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, serta teguran simpatik kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan budaya tertib berlalu lintas,” imbuhnya.