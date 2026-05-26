Siap-Siap, Operasi Patuh Digelar Serentak di Seluruh Indonesia pada 8-21 Juni 2026

Kepala Bagian Operasi Korlantas Polri Kombes Aries Syahbudin mempersiapkan pelaksanaan Operasi Patuh 2026 di seluruh Indonesia. (Korlantas Polri)
JawaPos.com - Korlantas Polri bersama direktorat lalu lintas (ditlantas) di seluruh Indonesia akan melaksanakan Operasi Patuh 2026. Operasi tersebut berlangsung serentak selama 2 pekan. Mulai 8-21 Juni 2026. Kali ini, polisi bakal memaksimalkan tilang elektronik.
Kepala Bagian Operasi Korlantas Polri Kombes Aries Syahbudin menegaskan bahwa, Operasi Patuh tahun ini fokus pada penegakan hukum yang dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi tilang elektronik atau ETLE sebagai bagian dari transformasi digital yang terus dilakukan.
”Operasi Patuh tahun ini lebih mengedepankan penegakan hukum berbasis digital melalui ETLE sehingga seluruh jajaran diminta mempersiapkan dukungan pelaksanaan secara maksimal,” ucap Aries dalam keterangan resmi yang dikutip pada Selasa (26/5).
Dalam pelaksanaan Operasi Patuh 2026, Korlantas Polri fokus pada pelanggaran yang berpotensi menghambat efektivitas implementasi ETLE. Misalnya pelat nomor kendaraan yang sengaja dicopot, tidak dipasang, ditutup sebagian, dimodifikasi atau disamarkan menggunakan stiker maupun cat.
”Pelanggaran tersebut menjadi perhatian karena dapat menghambat sistem pembacaan kamera ETLE dalam proses penegakan hukum elektronik,” kata dia.
Meski mengedepankan ETLE, pihaknya tetap bakal melakukan tilang konvensional. Petugas di lapangan boleh melakukan penegakan hukum untuk menindak pelanggaran tertentu. Misalnya pengendara yang dengan sengaja nekat melawan arah.
Persentase penegakan hukum oleh polisi, lanjut Aries, 30 persen menggunakan metode tilang konvensional, 10 persen teguran simpatik, dan 60 persen mengandalkan tilang elektronik. Sehingga yang paling besar porsinya tetap penegakan hukum lewat ETLE.
Kepada seluruh jajaran yang melaksanakan Operasi Patuh 2026, Korlantas Polri mengingatkan agar para petugas menekankan kepada masyarakat untuk selalu taat aturan lalu lintas. Langkah itu dilakukan lewat upaya preemtif, preventif, dan penegakan hukum yang terintegrasi.
