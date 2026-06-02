Istana Ungkap Alasan Presiden Copot Sejumlah Pimpinan BGN: Masalah Kedisiplinan hingga Evaluasi Tata Kelola

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat memimpin konpers terkait evaluasi program MBG. (Istimewa)
JawaPos.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap alasan di balik pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Hadi mengatakan keputusan mengganti Kepala dan Wakil Kepala BGN diambil setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan monitoring dan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama sekitar satu setengah tahun.
Menurutnya, ada sejumlah catatan yang menjadi bahan pertimbangan Presiden, mulai dari kedisiplinan dalam menjalankan prosedur operasional standar (SOP), tata kelola organisasi, hingga menjaga kualitas makanan MBG
"Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam satu setengah tahun ini," ujarnya saat konferensi pers, Selasa (2/6).
Saat disinggung pergantian pimpinan berkaitan dengan persoalan anggaran, Prasetyo belum memberikan jawaban rinci. Ia hanya menyebut seluruh aspek saat ini masih dalam proses pemeriksaan internal.
"Semua sedang dalam proses audit internal. Itu adalah bagian dari yang sekali lagi kami sampaikan, itu adalah bagian dari monitoring dan evaluasi terus-menerus yang kita lakukan karena kita memang menghendaki Badan Gizi Nasional ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo memutuskan mengganti Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua wakil kepala, yakni Lodewyk Pusung dan Sonny Sanjaya. Sebagai penggantinya, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.
Pemerintah menegaskan pergantian kepemimpinan tersebut tidak akan mengganggu pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang saat ini menjadi salah satu program prioritas nasional.
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