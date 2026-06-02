Nanik Sudaryati Deyang Naik Jadi Kepala BGN usai Dadan Hindayana Dicopot Prabowo

Nanik Sudaryati Deyang resmi dilantik sebagai kepala BGN menggantikan posisi Dadan Hindayana yang dicopot. (Dok/JawaPos.com)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Keputusan ini diambil setelah evaluasi dan monitoring program Makan Bergizi Gratis selama hampir satu setengah tahun.
"Selama kurang lebih hampir satu setengah tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini, Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional," ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat konferensi pers, Selasa (2/6).
Selain Dadan, Presiden Prabowo juga mengganti beberapa Wakil Kepala BGN. Di antaranya Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan. Sebagai pengganti, Presiden mengangkat Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Ia didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala.
"Kepada tiga pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru, kami berharap untuk dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya," ungkap Hadi. (*)
