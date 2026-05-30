Bahlil Penasaran dan Ingin Temui Pembuat Lagu MBG yang Viral: Saya Ingin Ajak Makan

JawaPos.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku penasaran dengan sosok pembuat lagu 'MBG' atau 'Mas Bahlil Ganteng' yang belakangan viral di media sosial.

Hal itu diungkapkan Bahlil saat berbincang dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, sekaligus artis se Raffi Ahmad, dalam video yang diunggah melalui akun Instagram @raffinagita1717, Jumat (29/5).

Dalam video itu, Raffi Ahmad sempat menyampaikan rasa penasarannya mengenai sosok pencipta lagu tersebut ke Bahlil. Ia bahkan menyebut banyak warganet yang menanyakan tanggapan Bahlil terkait lagu yang ramai beredar di berbagai platform media sosial itu.

Menanggapi viralnya lagu MBG, pria yang akrab disapa kanda Bahlil di kalangan aktivis tersebut mengaku ingin mengetahui siapa sosok di balik lagu tersebut, dan mengundang pembuat lagu untuk berbincang sambil makan-makan.

"Kalau itu asli penasaran Adinda, saya akan minta tolong untuk saya mengundang. Kalau yang bersangkutan berkenan, saya akan mengundang untuk berbincang-bincang sekaligus makan," ujar Bahlil dalam narasi video.

Menurutnya, lagu tersebut bahkan sudah menjadi bahan candaan di lingkungan keluarganya. Saat menjalankan ibadah umrah, ia mengaku kerap diingatkan oleh anak-anaknya mengenai lagu yang viral tersebut.

"Karena penasaran juga saya—saya lagi ibadah umroh tapi setiap pagi bangun, anak saya saja ketawain saya, 'Bapak MBG'," kejut Bahlil.

"Wah, sampai anak saya semuanya jadi MBG. Rafathar! Rafathar! Rafathar nge-fans banget ini Kakanda. Malu dia," timpal Raffi Ahmad.

Raffi kemudian membenarkan bahwa putranya, Rafathar, cukup sering membicarakan lagu tersebut. Bahkan, kata Raffi, Rafathar beberapa kali mencari-cari sosok Bahlil.