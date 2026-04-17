R. Nurul Fitriana Putri
17 April 2026, 20.28 WIB

Bahlil Pastikan Indonesia Dapat Pasokan Minyak dari Rusia, Volume-Harga Dirahasiakan

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (YouTube Setpres)

JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa Indonesia telah memperoleh pasokan minyak mentah atau crude dari Rusia.

Namun, ia menolak menyebutkan volume pembelian karena dilarang sebagaimana tertuang dalam kesepakatan antar dua negara.

"Volumenya saya nggak boleh, karena ada kesepakatan kami, kami nggak boleh berbicara tentang volumenya," kata Bahlil dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, dikutip Jumat (17/4).

Tak hanya enggan menyebut volume impor minyak mentah dari Rusia, Bahlil juga tak mau menyebutkan harga yang diperolehnya. Namun, ia memastikan terkait harga yang didapat adalah yang terbaik.

Dalam hal ini, ia memastikan, harga yang diperoleh berada di bawah harga pasar. Atau syukur-syukur memang sama dengan harga pasaran.

Terlebih, kata Bahlil, kerja sama yang dilakukan dengan Negara Beruang Merah itu berlaku untuk jangka panjang.

Tak hanya Goverment to Goverment (G to G), tetapi juga dilakukan secara Bussines to Bussines (B to B).

"Harga itu tetap kita akan mencari harga yang terbaik. Yang jelas kita akan mencoba untuk tidak boleh lebih daripada harga pasar. Harga di bawah pasar itu jauh lebih baik, tapi minimal sama dengan harga pasar," beber Bahlil.

Sebelumnya, Bahlil menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa dari hasil pertemuan dengan Menteri ESDM dan utusan khusus Presiden Rusia, Indonesia diperkenankan membeli stok crude dari Negara Beruang Merah tersebut.

Tak hanya memperkenankan untuk membeli minyak, menurut Bahlil Rusia juga siap membangun beberapa infrastruktur yang penting untuk meningkatkan cadangan dan ketahanan energi nasional Indonesia.

