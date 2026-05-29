DPRD Nilai Transformasi Surabaya di Bawah Eri Cahyadi Tunjukkan Progres Signifikan

Ketua DPRD Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri. (Istimewa)
Jawapos.com - Ketua DPRD Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri menilai transformasi pembangunan Kota Surabaya hingga memasuki usia ke-733 menunjukkan progres cukup signifikan, khususnya selama kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi.
Menurut dia, capaian pembangunan terlihat dari peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan ekonomi masyarakat yang terus dilakukan pemerintah kota melalui alokasi APBD.
“Porsi belanja pembangunan terus diarahkan untuk kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, penanganan banjir, perbaikan jalan, serta penguatan UMKM,” kata Syaifuddin di Surabaya, Kamis.
Ia menyebut digitalisasi pelayanan publik dan pembangunan berbasis kampung menjadi fokus utama Pemkot Surabaya dalam beberapa tahun terakhir. DPRD menilai arah pembangunan kota sudah berjalan baik karena tidak hanya mengejar pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Terkait capaian penurunan angka kemiskinan, pengangguran, hingga stunting, DPRD menilai hasil tersebut mulai dirasakan masyarakat melalui berbagai program yang langsung menyentuh warga.
Program tersebut antara lain bantuan sosial, beasiswa pendidikan, pelatihan kerja, padat karya, pemberdayaan UMKM, hingga intervensi kesehatan ibu dan anak melalui layanan puskesmas dan posyandu.
“Dari sisi pengangguran, pemerintah kota juga mendorong pelatihan tenaga kerja dan pembukaan peluang usaha berbasis ekonomi kerakyatan,” ujarnya.
Meski demikian, DPRD menilai masih terdapat pekerjaan rumah besar dalam pembangunan Surabaya, terutama terkait pemerataan pembangunan antarwilayah dan peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.
Menurut Syaifuddin, pembangunan infrastruktur harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat di kawasan padat penduduk maupun wilayah pinggiran kota.
Selain pembangunan jalan dan drainase, tantangan ke depan meliputi penguatan transportasi publik, pengelolaan sampah, penanganan kawasan rawan banjir, hingga peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
Persebaya Surabaya Dikabarkan Rekrut 2 Striker dan 2 Bek Baru, Ada Punggawa Tim Nasional
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
Jadwal Shalat Idul Adha 2026 di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Kota Besar Lainnya
Dulu Antreannya Mengular dan Jadi Buah Bibir Media Sosial, Kini Terlihat Lengang: Mengulik 5 Tempat Makan yang Sempat Viral Lalu Sepi Pengunjung
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek