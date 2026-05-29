DPRD Nilai Transformasi Surabaya di Bawah Eri Cahyadi Tunjukkan Progres Signifikan

Jawapos.com - Ketua DPRD Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri menilai transformasi pembangunan Kota Surabaya hingga memasuki usia ke-733 menunjukkan progres cukup signifikan, khususnya selama kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi.

Menurut dia, capaian pembangunan terlihat dari peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan ekonomi masyarakat yang terus dilakukan pemerintah kota melalui alokasi APBD.

“Porsi belanja pembangunan terus diarahkan untuk kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, penanganan banjir, perbaikan jalan, serta penguatan UMKM,” kata Syaifuddin di Surabaya, Kamis.

Ia menyebut digitalisasi pelayanan publik dan pembangunan berbasis kampung menjadi fokus utama Pemkot Surabaya dalam beberapa tahun terakhir. DPRD menilai arah pembangunan kota sudah berjalan baik karena tidak hanya mengejar pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Terkait capaian penurunan angka kemiskinan, pengangguran, hingga stunting, DPRD menilai hasil tersebut mulai dirasakan masyarakat melalui berbagai program yang langsung menyentuh warga.

Program tersebut antara lain bantuan sosial, beasiswa pendidikan, pelatihan kerja, padat karya, pemberdayaan UMKM, hingga intervensi kesehatan ibu dan anak melalui layanan puskesmas dan posyandu.

“Dari sisi pengangguran, pemerintah kota juga mendorong pelatihan tenaga kerja dan pembukaan peluang usaha berbasis ekonomi kerakyatan,” ujarnya.

Meski demikian, DPRD menilai masih terdapat pekerjaan rumah besar dalam pembangunan Surabaya, terutama terkait pemerataan pembangunan antarwilayah dan peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.

Menurut Syaifuddin, pembangunan infrastruktur harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat di kawasan padat penduduk maupun wilayah pinggiran kota.