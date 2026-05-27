Libur Panjang Idul Adha 2026, Jasa Marga Pastikan Tol Trans Jawa Lancar dan Siagakan Gardu Tambahan

Ilustrasi gerbang Tol di masa libur panjang Idul Adha 2026. (Istimewa).
JawaPos.com - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) memastikan kesiapan layanan operasional di ruas Jalan Tol Trans Jawa selama periode libur Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah/2026. Hingga Rabu (27/5), kondisi lalu lintas di ruas Tol Jakarta–Cikampek dilaporkan masih lancar dan normal di kedua arah.
Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan selama masa libur panjang, JTT mengoperasikan tambahan gardu transaksi secara situasional di Gerbang Tol Cikampek Utama. Sebanyak 18 gardu disiapkan untuk arah Trans Jawa dan 12 gardu untuk arah Jakarta, menyesuaikan kondisi lalu lintas di lapangan.
Selain pengaturan gardu transaksi, JTT juga memastikan kesiapan petugas operasional, armada layanan lalu lintas, hingga sistem pemantauan jalan berbasis real-time melalui CCTV dan Dynamic Message Sign (DMS).
Langkah ini dilakukan guna menjaga kelancaran arus kendaraan sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan tol.
Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo, mengatakan bahwa kondisi lalu lintas di wilayah Trans Jawa hingga saat ini masih terkendali.
Baca Juga:Libur Idul Adha 2026, Jasa Marga Siaga Penuh di Tol Trans Jawa: 17 Gardu Tambahan hingga 31 Derek Disiapkan
“Pada periode libur Hari Raya Iduladha 1447H/2026, kondisi lalu lintas di wilayah Trans Jawa masih terpantau normal dan lancar. JTT tetap memastikan kesiapan layanan operasional, baik di sisi transaksi, lalu lintas, maupun layanan petugas di lapangan untuk memberikan perjalanan yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan,” ujar Ria.
JTT juga mengimbau masyarakat yang akan bepergian selama libur Iduladha untuk mempersiapkan perjalanan dengan baik. Pengguna jalan diminta memastikan kondisi kendaraan tetap prima agar perjalanan berlangsung aman dan minim kendala di jalan.
Selain itu, kecukupan saldo uang elektronik juga menjadi perhatian penting guna menghindari antrean saat transaksi di gerbang tol.
“JTT juga mengucapkan Selamat Hari Raya Iduladha 1447H/2026 kepada seluruh masyarakat yang merayakan. Kami mengimbau pengguna jalan untuk tetap berhati-hati selama perjalanan, memastikan kendaraan dalam kondisi prima, serta memastikan kecukupan saldo uang elektronik sebelum memasuki jalan tol,” tutup Ria.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat