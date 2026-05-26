Rian Alfianto
Rabu, 27 Mei 2026 | 04.28 WIB

Daftar Rest Area Jasa Marga untuk Salat Idul Adha 2026, Cocok Jadi Tempat Singgah Pemudik

ILUSTRASI: Ribuan jemaah melaksanakan ibadah salat Idul Adha 1446 H di Masjid Al Akbar Surabaya, Jawa Timur.

JawaPos.com - Pengguna jalan tol yang masih berada dalam perjalanan saat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tak perlu khawatir mencari lokasi Shalat Id. PT Jasamarga Related Business (JMRB) menyiapkan sejumlah masjid di Travoy Rest Area untuk pelaksanaan Salat Idul Adha 2026 selama periode libur panjang Idul Adha.

Fasilitas ini disiapkan untuk membantu pemudik dan pelancong tetap bisa menjalankan ibadah dengan nyaman tanpa harus keluar tol atau menunda perjalanan terlalu lama.

Sejumlah rest area di ruas tol strategis seperti Cipularang, Palikanci, Batang-Semarang hingga Solo-Ngawi menjadi titik pelaksanaan Shalat Id tahun ini.

Direktur Bisnis Fasilitas Jalan Tol PT JMRB, Bimo Esmunantyo, mengatakan penyediaan fasilitas ibadah tersebut merupakan bagian dari layanan bagi pengguna jalan selama momentum libur Idul Adha.

“Kami memahami bahwa masih banyak pengguna jalan yang berada di jalan saat Hari Raya Idul Adha tiba. Oleh karena itu, kami menyediakan fasilitas ibadah yang layak dan nyaman di Travoy Rest agar pengguna jalan tetap dapat melaksanakan Salat Iduladha dengan khidmat,” ujar Bimo dalam keterangannya, Selasa (26/5).

Berikut daftar rest area Jasa Marga atau Travoy Rest yang bisa menjadi tempat singgah untuk Shalat Id saat perjalanan libur panjang Idul Adha:

1. Travoy Rest 88A dan 88B Tol Cipularang

Rest area ini menjadi salah satu titik favorit pengguna Tol Cipularang yang menghubungkan Jakarta, Purwakarta, dan Bandung. Lokasinya strategis bagi pemudik dari arah Jabodetabek menuju Jawa Barat.

2. Travoy Rest 207A Tol Palikanci

Rest area di ruas Tol Palikanci ini dapat dimanfaatkan pengguna jalan yang melintas menuju wilayah Cirebon dan Jawa Tengah bagian barat.

