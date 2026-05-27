Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 27 Mei 2026 | 16.19 WIB

12 Tips Memasak Daging Kurban Biar Empuk, Dijamin Juicy Manjakan Lidah Saat Idul Adha

Tips memasak daging kurban saat Idul Adha biar empuk / foto : Magnific/ freepik

JawaPos.com – Idul Adha selalu menghadirkan stok daging kurban yang melimpah dan siap diolah menjadi berbagai hidangan lezat.

Namun, tanpa tips memasak yang tepat, daging kurban bisa jadi keras dan kurang nikmat saat disantap.

Ada sejumlah cara yang bisa diterapkan agar daging menjadi empuk sejak proses awal hingga matang di atas kompor.

Dilansir dari laman Meat Guy Steak House dan bango.co.id pada Rabu (27/5), berikut 12 tips memasak daging kurban saat Idul Adha biar empuk.

  1. Diamkan daging setelah penyembelihan

Setelah penyembelihan, daging perlu dibiarkan melewati fase rigor mortis selama 6–12 jam di suhu ruang yang terkendali.

Proses alami ini membantu serat otot melunak secara perlahan sehingga tekstur daging menjadi lebih empuk saat dimasak.

  1. Jangan mencuci daging kambing

Daging kambing sebaiknya tidak dicuci sebelum dimasak karena dapat membuat teksturnya lebih alot.

Mencuci juga berisiko memperparah bau prengus yang keluar dari daging kambing.

Jika sudah terlanjur dicuci, taburkan garam segera untuk membantu menetralisir bau yang muncul.

  1. Potong daging melawan arah serat

Memotong daging melawan arah seratnya membantu memendekkan serat otot sehingga daging lebih mudah dikunyah.

Editor: Setyo Adi Nugroho
