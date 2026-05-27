12 Tips Menghilangkan Bau Prengus Daging Kambing Kurban saat Idul Adha, Bikin Makanan Lebih Lezat!

Tips menghilangkan bau prengus daging kambing dari kurban Idul Adha / foto : Magnific/ freepik
JawaPos.com – Idul Adha identik dengan melimpahnya daging kurban, termasuk daging kambing yang kaya cita rasa namun memiliki bau prengus khas.
Bau tersebut sering menjadi tantangan tersendiri bagi banyak orang sebelum mulai mengolahnya.
Ada berbagai tips praktis yang bisa diterapkan untuk menghilangkan bau prengus daging kambing agar hasil masakan lebih nikmat.
Dilansir dari laman Dinkes Kabupaten Mojokerto dan Shopee pada Rabu (27/5), berikut 12 tips menghilangkan bau prengus daging kambing dari kurban Idul Adha.
Lapisan lemak berwarna putih yang menempel pada daging kambing merupakan sumber utama munculnya bau prengus.
Iris dan buang lemak tersebut sebelum daging diolah, namun tidak perlu membersihkannya sampai benar-benar bebas lemak agar rasa gurih tetap terjaga.
Membekukan daging terlebih dahulu bisa memudahkan proses pembuangan lemak dengan lebih rapi dan presisi.
Mencuci daging kambing sebelum dimasak justru dapat mempertajam bau amis dan membuat tekstur daging semakin alot.
Daging sebaiknya langsung dimasak atau direbus tanpa perlu dicuci terlebih dahulu untuk menjaga kualitasnya.
Saat merebus, mulailah dengan air bersuhu ruang, bukan air mendidih, agar daging lebih empuk dan aromanya lebih terkontrol.
