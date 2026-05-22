Tunaikan Kurban di Shopee: Hadirkan Pengalaman Berkurban yang Praktis, Banyak Pilihan & Tepercaya

JawaPos.com - Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 H, Shopee kembali hadir dengan “Tunaikan Kurban di Shopee: Praktis, Banyak Pilihan & Tepercaya”. Langkah ini sebagai solusi digital yang memudahkan pengguna dalam melaksanakan kurban.

Di tengah mobilitas yang semakin dinamis, mencari hewan kurban yang berkualitas hingga memastikan penyaluran tepat sasaran sering menjadi tantangan tersendiri. Seiring dengan kemajuan teknologi, kebutuhan akan pengalaman berkurban yang mudah dan praktis pun semakin meningkat. Menjawab kebutuhan tersebut, Shopee menghadirkan akses digital yang memungkinkan pengguna menjalankan ibadah kurban secara lebih praktis tanpa mengurangi makna dan nilai berbagi di Hari Raya Idul Adha. Kampanye ini akan berlangsung hingga 28 Mei 2026, pengguna dapat membeli hewan kurban mulai dari 1,25 JT dengan lebih dari 150 paket kurban pilihan.

"Melalui kampanye ini, Shopee terus berkomitmen menghadirkan pengalaman berkurban yang lebih baik bagi pengguna. Seiring meningkatnya kebutuhan akan layanan digital yang nyaman dan aman, tahun ini Shopee berkolaborasi dengan 13 lembaga mitra terpercaya untuk menghadirkan beragam pilihan hewan kurban berkualitas, sekaligus memastikan proses penyaluran yang dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai syariat. Kami berharap kampanye Tunaikan Kurban di Shopee dapat memberikan kemudahan bagi pengguna untuk menunaikan ibadah kurban secara praktis dan terpercaya. Dengan begitu, semangat berbagi yang menjadi nilai dari ibadah kurban tetap terjaga, meskipun dilakukan secara digital," kata Daniel Minardi, Director of Business Partnerships Shopee Indonesia.

Untuk mendukung pengalaman berkurban yang lebih praktis dan terpercaya, terdapat beberapa keunggulan yang Shopee berikan bagi masyarakat yang hendak menunaikan ibadah kurban melalui Tunaikan Kurban di Shopee, antara lain;

Praktis

Melalui Tunaikan Kurban di Shopee, pengguna kini dapat membeli hewan kurban kapan saja dan di mana saja. Seluruh proses, mulai dari memilih lembaga mitra, memilih jenis hewan kurban hingga melakukan pembayaran dapat dilakukan melalui Aplikasi Shopee.

Banyak Pilihan

Terdapat lebih dari 150 paket kurban pilihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pengguna, mulai dari sapi, kambing hingga domba dengan kategori standar, medium serta premium dari mitra lembaga terpercaya. Tidak hanya itu, tersedia juga berbagai pilihan paket dan olahan kurban untuk memberikan pengalaman berkurban yang lebih fleksibel dan praktis. Pengguna bisa mendapatkan hewan kurban pilihan mulai dari Rp 1,25JT.

Tepercaya

Menggandeng berbagai lembaga penyalur kurban yang telah terverifikasi dan tepercaya, antara lain Qurban Nusantara, EcoQurban, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, PKPU Human Initiative, Dompet Sosial Madani Bali, LAZ Al Azhar, Rumah Yatim, BAZNAS, Inisiatif Zakat Indonesia, NU Care Lazisnu, PPPA Daarul Qur'an dan Yatim Mandiri. Shopee memastikan proses penyaluran dilakukan secara amanah dan tepat sasaran, menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk di daerah pelosok dan rawan pangan.

Demi mempermudah pengguna dalam melakukan kurban online, berikut panduan cara yang dapat diikuti oleh seluruh pengguna:

Buka aplikasi Shopee

Klik button Pulsa, Tagihan, dan Tiket pada home page aplikasi atau Klik Shopee Barokah

Klik button Kurban

Atau melalui fitur pencarian di aplikasi Shopee, pengguna cukup mengetik kata kunci ‘Kurban’ untuk menemukan menu ‘Tunaikan Kurban di Shopee’ yang akan mengarahkan langsung ke halaman khusus Kurban

Pilih jenis hewan kurban yang ingin dibeli

Pilih ShopeePay atau metode pembayaran lain yang tersedia

Setelah transaksi selesai, mitra Shopee akan mengirimkan bukti bayar dan sertifikat kurban melalui email