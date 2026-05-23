Idul Adha 1447 H: Pemprov DKI Imbau Potong Hewan Kurban di RPH, Ini Alasannya 

JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta bergerak cepat memperketat pengawasan pemotongan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Masyarakat diimbau untuk melakukan pemotongan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) resmi.

Langkah ini diambil demi menjaga higienitas daging dan mencegah pencemaran lingkungan di ibu kota.

BUMD DKI Perumda Dharma Jaya menyatakan kesiapannya untuk menjadi pusat pemotongan hewan kurban utama di Jakarta. Kesiapan ini didukung oleh fasilitas RPH semi-mekanik yang sudah mengantongi sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) serta sertifikasi halal.

Kapasitas RPH Dharma Jaya dan Jaminan Higienis Fasilitas yang mumpuni membuat Dharma Jaya mampu menangani lonjakan permintaan pemotongan hewan kurban dengan cepat dan bersih.

"Fasilitas pemotongan semi-mekanik kami memiliki kapasitas operasional mencapai 200 hingga 250 ekor per hari," ujar Direktur Bisnis Perumda Dharma Jaya Irwan Nusyirwan, Jumat (23/5).

Untuk mendukung kelancaran proses tersebut, ratusan tenaga kerja terampil telah disiagakan di lapangan.

Dia juga menyebutkan bahwa Dharma Jaya juga menyiapkan sekitar 100 personel profesional untuk mendukung proses pemotongan. Mereka terdiri atas juru sembelih halal (juleha) bersertifikat hingga tim pengemasan daging kurban.

Dipercaya Lembaga Negara dan Dijamin Bebas Penyakit Berkat fasilitasnya yang standar tinggi, banyak instansi besar yang memilih menggunakan jasa Dharma Jaya pada Iduladha tahun ini.