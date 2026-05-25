400 Calon Pemimpin BUMN Dapat Pembekalan Langsung dari Prabowo

Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato KEM-PPKF 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5). (Nurul F/JawaPos.com)
JawaPos.com — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada 400 peserta angkatan pertama Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD) di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (24/5).
Pengarahan ini tidak hanya membekali kemampuan profesional peserta, tetapi juga karakter kepemimpinan dan integritas yang kuat.
Program P3MD adalah wadah pembinaan calon pemimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Program ini diinisiasi Prabowo bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Program ini dirancang sejalan dengan visi Prabowo dalam membangun tata kelola BUMN yang lebih baik melalui penguatan kualitas sumber daya manusia.
Fokus utama P3MD adalah mencetak pemimpin dengan kapasitas intelektual, kemampuan pengambilan keputusan, serta komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara.
Pendidikan dalam program ini berlangsung selama sembilan bulan dan dibagi dalam tiga fase utama. Pada tahap awal, peserta menjalani pelatihan pembentukan karakter dan kedisiplinan selama tiga bulan.
Selanjutnya, peserta mendapatkan pembekalan manajerial dan strategi pengambilan keputusan di Danantara Corporate University selama empat bulan.
Tahapan terakhir adalah program magang selama dua bulan di kementerian, lembaga pemerintah, dan perusahaan BUMN.
Melalui program ini, pemerintah menyiapkan generasi baru pemimpin BUMN yang siap menghadapi tantangan global. Program ini mendorong transformasi perusahaan negara dan memperkuat daya saing Indonesia di masa depan.
Seleksi ketat dan ketegasan dalam memilih peserta menjadi prioritas. Proses ini memastikan hanya 400 peserta terbaik yang terpilih dari ribuan pendaftar.
