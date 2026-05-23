Prabowo Panggil Pejabat Aktif dan Eks Era SBY Bahas Soal Ekonomi

Presiden Prabowo Subianto. (Istimewa).
JawaPos.com - Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat aktif dan mantan pejabat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membahas berbagai isu ekonomi nasional di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 22 Mei 2026. Pertemuan tersebut membicarakan penguatan ketahanan ekonomi, stabilitas sektor keuangan, hingga langkah menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
Dalam pertemuan itu, pemerintah menyoroti sejumlah agenda strategis yang dinilai penting untuk menjaga fundamental ekonomi Indonesia di tengah tekanan global.
Fokus pada Stabilitas Keuangan dan Penguatan Perbankan
Salah satu topik utama yang dibahas adalah penguatan fundamental ekonomi nasional melalui stabilitas sektor keuangan.
Pemerintah menekankan pentingnya penguatan regulasi dan pengawasan perbankan, penerapan prinsip kehati-hatian atau prudential banking, serta peningkatan koordinasi antarotoritas ekonomi dan keuangan.
"Bapak Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat langkah-langkah strategis jangka panjang untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional, mempercepat berbagai pembenahan struktural, serta memastikan stabilitas sektor keuangan tetap terjaga di tengah ketidakpastian global," tulis keterangan akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, dikutip Sabtu (23/5).
Percepat Kebijakan Devisa Hasil Ekspor
Selain sektor keuangan, pembahasan Prabowo dengan sejumlah pejabat juga menyinggung percepatan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE).
Kebijakan itu dinilai penting untuk memperkuat cadangan devisa nasional sekaligus menopang stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar global.
Langkah tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional dari gejolak eksternal.
