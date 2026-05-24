Profil Gus Hilman, Anggota DPR RI Termuda Putra Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid yang Selamat dari Kecelakaan di Tol Paspro

JawaPos.com - Anggota DPR RI Muhammad Hilman Mufidi mengalami kecelakaan di Tol Pasuruan-Probolinggo (Paspro) KM 834, pada Sabtu (23/5). Mobil yang ditumpangi pria yang karib disapa Gus Hilman itu menghantam bagian bak kanan dump truk saat melaju dari arah Probolinggo Menuju Pasuruan.

Kecelakaan itu mengakibatkan dua orang dikabarkan meninggal dunia, yakni Alex Anwaruh, 25, dan Adinda Najwa, 26. Keduanya merupakan staf Gus Hilman yang berada dalam satu mobil.

Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, memastikan kondisi Hilman saat ini dalam keadaan baik. Ia berharap Hilman segera pulih dan dapat kembali beraktivitas seperti biasa.

"Alhamdulillah Mas Hilman baik-baik saja, mohon doanya ya supaya Mas Hilman segera pulih dan sehat sehingga bisa segera aktif kembali bertugas melaksanakan amanah rakyat," kata Lalu, Minggu (24/5).

Profil Gus Hilman Mufidi

Muhammad Hilman Mufidi alias Gus Hilman resmi menjabat sebagai Anggota DPR RI melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW) yang dilantik pada 21 Januari 2025.

Ia mewakili Daerah Pemilihan Jawa Timur II yang meliputi Probolinggo dan Pasuruan, menggantikan Mohammad Irsyad Yusuf setelah yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan partai.

Baca Juga:Kompolnas Dukung Penuh Langkah Polda Metro Jaya Tindak Tegas Begal dan Bandit Jalanan

Hilman lahir di Gresik pada 24 Juli 2000, ia menjadi salah satu anggota DPR RI termuda dengan usia 24 tahun saat dilantik. Ia tumbuh di lingkungan keluarga yang dekat dengan dunia pesantren, pendidikan, dan politik.

Ayahnya, Jazilul Fawaid, dikenal sebagai Ketua Alumni Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta, Ketua Fraksi PKB DPR RI periode 2024–2029, sekaligus pendiri Pondok Pesantren Modern Sunanul Muhtadin di Sidayu, Gresik, Jawa Timur.