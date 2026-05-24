Profil Gus Hilman, Anggota DPR RI yang Selamat dari Kecelakaan Tol Pasuruan-Probolinggo

JawaPos.com - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Hilman Mufidi alias Gus Hilman, sempat kritis setelah mengalami kecelakaan di KM 834 Tol Pasuruan-Probolinggo pada Sabtu sekitar pukul 15.43 WIB.

Politisi 25 tahun itu berhasil selamat dalam insiden mengerikan tersebut. Namun dua orang stafnya bernama Alex Anwaruh, 25 tahun, warga Kabupaten Gresik dan Adinda Najwa, 26 tahun, dan Kota Tangerang Selatan, tewas di lokasi.

Profil Gus Hilman

Muhammad Hilman Mufidi lahir di Gresik, 24 Juli 2000. Ia menjadi anggota DPR RI melalui mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW) menggantikan Mohammad Irsyad Yusuf.

Meski usianya terbilang muda, ia dipercaya duduk di Komisi X DPR RI yang membidang sektor-sektor krusial, seperti bidang pendidikan, bidang olahraga, bidang kebudayaan, hingga bidang kepemudaan.

Gus Hilman tumbuh dalam keluarga yang lekat dengan tradisi pesantren dan pendidikan agama. Ayahnya, Jazilul Fawaid, menjabat Ketua Fraksi PKB DPR RI sekaligus memimpin Alumni PTIQ Jakarta periode 2024 - 2029.

Ibunya, Chalimatus Sa’diyah, dikenal sebagai hafizah Al-quran dan pengajar di IIQ Jakarta. Latar belakang keluarga tersebut membuat Gus Hilman sejak kecil akrab dengan lingkungan santri dan pendidikan keislaman.

Jauh sebelum terjun di dunia politik, Gus Hilman menyelesaikan pendidikan sarjananya di dua kampus, yakni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) dan Fakultas Syariah Jurusan Ekonomi Syariah PTIQ Jakarta.

Disela-sela kesibukannya, Gus Hilman juga mendalami dunia kedirgantaraan. Ia berhasil memperoleh lisensi privat dan komersial pilot, lalu berkarier sebagai pilot selama dua tahun sebelum akhirnya duduk di kursi senayan.