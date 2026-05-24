Profil Gus Hilman, Anggota DPR RI yang Selamat dari Kecelakaan Tol Pasuruan-Probolinggo

Profil Gus Hilman, anggota Komisi X DPR RI yang selamat dari kecelakaan maut di Tol Pasuruan-Probolinggo, Sabtu (23/5). (Dokumentasi PKB)
JawaPos.com - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Hilman Mufidi alias Gus Hilman, sempat kritis setelah mengalami kecelakaan di KM 834 Tol Pasuruan-Probolinggo pada Sabtu sekitar pukul 15.43 WIB.
Politisi 25 tahun itu berhasil selamat dalam insiden mengerikan tersebut. Namun dua orang stafnya bernama Alex Anwaruh, 25 tahun, warga Kabupaten Gresik dan Adinda Najwa, 26 tahun, dan Kota Tangerang Selatan, tewas di lokasi.
Profil Gus Hilman
Muhammad Hilman Mufidi lahir di Gresik, 24 Juli 2000. Ia menjadi anggota DPR RI melalui mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW) menggantikan Mohammad Irsyad Yusuf.
Meski usianya terbilang muda, ia dipercaya duduk di Komisi X DPR RI yang membidang sektor-sektor krusial, seperti bidang pendidikan, bidang olahraga, bidang kebudayaan, hingga bidang kepemudaan.
Gus Hilman tumbuh dalam keluarga yang lekat dengan tradisi pesantren dan pendidikan agama. Ayahnya, Jazilul Fawaid, menjabat Ketua Fraksi PKB DPR RI sekaligus memimpin Alumni PTIQ Jakarta periode 2024 - 2029.
Ibunya, Chalimatus Sa’diyah, dikenal sebagai hafizah Al-quran dan pengajar di IIQ Jakarta. Latar belakang keluarga tersebut membuat Gus Hilman sejak kecil akrab dengan lingkungan santri dan pendidikan keislaman.
Jauh sebelum terjun di dunia politik, Gus Hilman menyelesaikan pendidikan sarjananya di dua kampus, yakni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) dan Fakultas Syariah Jurusan Ekonomi Syariah PTIQ Jakarta.
Disela-sela kesibukannya, Gus Hilman juga mendalami dunia kedirgantaraan. Ia berhasil memperoleh lisensi privat dan komersial pilot, lalu berkarier sebagai pilot selama dua tahun sebelum akhirnya duduk di kursi senayan.
Kronologi singkat kecelakaan
Kanit Gakkum Satlantas Polres Probolinggo Kota, Aipda Muhammad Taufik Rahardian mengatakan mobil Toyota Innova dengan nopol N 1297 NB dikemudikan oleh Mahrus Ali, 36 tahun, warga Paiton, Kabupaten Probolinggo.
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi