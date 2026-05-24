Anggota DPR RI Muhammad Hilman Mufidi Kecelakaan di Tol Pasuruan-Probolinggo, Kondisi Sudah Lewati Masa Kritis

JawaPos.com - Anggota DPR RI Fraksi PKB, Muhammad Hilman Mufidi mengalami kecelakaan di Tol Pasuruan-Probolinggo (Paspro) KM 834, pada Sabtu (23/5) sore. Mobil yang ditumpangi pria yang akrab disapa Gus Hilman itu menghantam bagian belakang sebelah kanan dump truk saat melaju dari arah Probolinggo menuju Pasuruan.

Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyampaikan, Gus Hilman kini telah melewati masa kritis.

"Alhamdulillah sudah melewati masa kritis. Kita doakan bersama, ya," kata Lalu Hadrian Irfani kepada wartawan, Minggu (24/5).

Lalu menyatakan, kondisi Hilman saat ini dalam keadaan baik. Ia berharap Hilman segera pulih dan dapat kembali beraktivitas seperti biasa.

"Alhamdulillah Mas Hilman baik-baik saja, mohon doanya ya supaya Mas Hilman segera pulih dan sehat sehingga bisa segera aktif kembali bertugas melaksanakan amanah rakyat," jelasnya

Dua staf Gus Hilman tewas Kecelakaan itu mengakibatkan dua korban meninggal dunia, yakni Alex Anwaruh, 25, warga Kabupaten Gresik dan Adinda Najwa, 26 tahun, dan Kota Tangerang Selatan. Saat kejadian, keduanya berada di mobil yang sama dengan Gus Hilman.

Sementara Gus Hilman, warga Kota Tangerang Selatan, selamat dari kecelakaan maut dan mengalami luka-luka. Politikus 25 tahun tersebut lantas dilarikan petugas ke Rumah Sakit (RS) Ar Rozy, Kota Probolinggo.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Probolinggo Kota, Aipda Muhammad Taufik Rahardian mengatakan mobil Toyota Innova dengan nopol N 1297 NB dikemudikan oleh Mahrus Ali, 36 tahun, warga Paiton, Kabupaten Probolinggo.