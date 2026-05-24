Mobil Rombongan Anggota DPR RI Gus Hilman Kecelakaan di Tol Pasuruan-Probolinggo, 2 Staf Tewas di Tempat

JawaPos.com - Mobil Toyota Innova yang ditumpangi rombongan Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Hilman Mufidi alias Gus Hilman, mengalami kecelakaan di Tol Pasuruan-Probolinggo pada Sabtu sore (23/5).

Tepatnya di KM 834, Desa Pohsangit Lor, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo. Dalam insiden ini, dua orang staf Gus Hilman dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Dua korban meninggal dunia merupakan Alex Anwaruh, 25 tahun, warga Kabupaten Gresik dan Adinda Najwa, 26 tahun, dan Kota Tangerang Selatan. Saat kejadian, keduanya berada di mobil yang sama dengan Gus Hilman.

Sementara Gus Hilman, warga Kota Tangerang Selatan, selamat dari kecelakaan maut dan mengalami luka-luka. Politikus 25 tahun tersebut lantas dilarikan petugas ke Rumah Sakit (RS) Ar Rozy, Kota Probolinggo.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Probolinggo Kota, Aipda Muhammad Taufik Rahardian mengatakan mobil Toyota Innova dengan nopol N 1297 NB dikemudikan oleh Mahrus Ali, 36 tahun, warga Paiton, Kabupaten Probolinggo.

Di dalam mobil tersebut terdapat tiga penumpang, yakni Anggota Komisi X DPR RI, Gus Hilman, dan dua staf pendampingnya, yakni Alex dan Adinda (korban meninggal dunia).

Insiden bermula saat mobil tersebut melaju dari arah timur ke barat (Probolinggo menuju Pasuruan) di lajur kanan. Sesampainya di TKP, terdapat kendaraan dump truck yang berjalan searah di depan mobil mereka.

“Truk ini melaju di lajur sebelah kiri,” ujar Aipda Taufik, dikutip dari Radar Bromo, Jawa Pos Group, Minggu (24/5). Karena kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi, benturan di antara keduanya tidak dapat dihindari.