Perkuat Kapabilitas Wealth Management, Sasar Lebih Banyak Segmen

JawaPos.com – PT Bank OCBC NISP Tbk memperkuat layanan wealth management dengan menghadirkan solusi yang lebih terintegrasi, relevan, dan mudah diakses untuk berbagai segmen nasabah di Indonesia, baik individu maupun korporasi.
Penguatan ini menjadi bagian dari strategi Larger Scale, Deeper Expertise, Greater Impact, yang menekankan perluasan skala bisnis, pendalaman keahlian, serta peningkatan dampak layanan bagi nasabah.
OCBC menilai kebutuhan pengelolaan kekayaan di Indonesia terus meningkat, seiring bertambahnya nasabah yang membutuhkan pendampingan finansial jangka panjang.
Sepanjang 2022 hingga Desember 2025, bisnis wealth management OCBC yang mencakup obligasi, reksa dana, asuransi, dan emas mencatat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 29 persen, dengan nilai yang telah menembus lebih dari Rp120 triliun.
Dari sisi digital, porsi transaksi wealth melalui kanal digital naik dari 30 persen pada 2024 menjadi 44 persen pada 2025. Transaksi obligasi digital juga tumbuh signifikan, dengan kenaikan volume 89 persen secara tahunan dan frekuensi transaksi naik 50 persen (year-on-year).
Dalam lima tahun terakhir, aktivitas transaksi nasabah melalui kartu kredit, debit, QRIS, dan pembayaran tagihan tumbuh dengan CAGR 68 persen.
Direktur OCBC Johannes Husin mengatakan, tren tersebut menunjukkan perubahan kebutuhan nasabah dalam mengelola aset yang kini semakin terintegrasi dengan layanan digital.
“Nasabah membutuhkan mitra yang dapat mendampingi pertumbuhan aset jangka panjang. Dengan skala yang lebih kuat, keahlian yang lebih dalam, dan ekosistem yang terintegrasi, kami ingin membantu nasabah mengelola dan mengembangkan wealth secara lebih optimal,” ujarnya dalam keterangan pers tertulis.
Untuk menjawab kebutuhan yang beragam, OCBC menghadirkan tiga segmen layanan, yakni NYALA by OCBC untuk layanan digital, OCBC Premier Banking untuk nasabah affluent dengan pendampingan relationship manager, serta OCBC Private Bank untuk nasabah ultra-high-net-worth yang mencakup layanan perencanaan warisan.
Layanan tersebut didukung ekosistem grup, termasuk PT OCBC Sekuritas Indonesia (PTOS) di pasar modal dan PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) di sektor asuransi jiwa. Ekosistem ini memungkinkan layanan pengelolaan likuiditas, investasi, proteksi, hingga perencanaan aset lintas generasi dalam satu sistem yang terintegrasi.
